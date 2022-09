« Je ne peux pas porter gaine… »: En colère, Roseline Layo répond aux critiques sur son ventre

Fatiguée d’être la cible des critiques et propos désobligeants sur son physique notamment son ventre, la chanteuse Ivoirienne Roseline Layo est sortie de son silence pour dire ses quatre vérités à ses détracteurs.

Roseline Layo est sous le feu des projecteurs depuis la sortie de son morceau Donnez-nous un peu devenu un véritable hit pour les célibataires. La chanteuse a ensuite enchainé d’autres chansons qui confirment son talent et sa voix suave. Cependant, elle n’est pas épargnée de certaines remarques sévères malgré les nombreux compliments qui circulent sur sa voix.

Très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps en raison de la sortie de son premier album, la chanteuse se fait attaquer régulièrement sur son physique notamment le volume de son ventre. Face à ces remarques, l’artiste est sortie pour remonter les bretelles aux détracteurs.

« Je dis, je ne dois pas ventre plat à quelqu’un, il y a des femmes qui ont fait 15 ou 20 enfants et puis elles sont encore intactes comme dans leur jeunesse, comme dans leurs premières rencontres avec leurs chéris. Par contre nous autres, qui avons fait 1 et 2 enfants, DIEU nous a pas fait cette grâce mais il nous a fait la grâce dans autre chose », a indiqué l’auteur du titre c’est la même phase dans une vidéo sur Tik Tok.

Mieux, Roseline Layo qui n’a visiblement aucun complexe avec son physique est allée loin en rappelant qu’elle n’a de compte à rendre à personne. « Maintenant si ventre plat ne meurt pas, laissez nous, gros ventre, qui mourront, laissez nous on va mourir. Je ne peux pas porter gaine où je serai dedans on dirait un catcheur qui a 120 ans de carrière, mon ventre là, la joie et la paix qui sont la dedans la c’est DIEU seul qui connaît. Sur ce, vous qui avez ventre plat, vivez, c’est DIEU qui vous a fait la grâce, que la miséricorde vous accompagne, laissez moi dans mon gros ventre, que DIEU vous garde, Merci », a-t-elle conclu.