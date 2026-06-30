«Je ne démissionnerai pas», Julian Nagelsmann après l’élimination de l’Allemagne

Éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay, Julian Nagelsmann a assuré qu’il n’avait pas l’intention de quitter son poste. Le sélectionneur allemand a toutefois reconnu que son avenir dépendrait de la Fédération allemande de football.

Après la désillusion face au Paraguay, Julian Nagelsmann a écarté l’idée d’une démission. Le sélectionneur de l’Allemagne a affirmé qu’il restait pleinement engagé dans son projet, tout en laissant la décision finale à la Fédération allemande de football. La Mannschaft a quitté la Coupe du monde 2026 au stade des huitièmes de finale après un match nul (1-1) à l’issue des prolongations, avant de s’incliner 4-3 lors de la séance de tirs au but.

Le gardien paraguayen Orlando Gill s’est montré décisif en repoussant les tentatives de Kai Havertz et de Nick Woltemade. Jonathan Tah a également manqué son tir, offrant la qualification au Paraguay et provoquant l’une des plus grandes surprises de cette édition. Interrogé sur son avenir après la rencontre, Nagelsmann a affiché sa sérénité. « Je suis disponible. S’ils veulent que je reste jusqu’en 2028, je resterai. Et s’ils ne le veulent pas, je partirai », a déclaré le technicien allemand.

Sous contrat avec la Fédération allemande jusqu’en 2028, Julian Nagelsmann attend désormais de connaître la position de ses dirigeants, alors que l’élimination prématurée de la Mannschaft ne manquera pas d’alimenter les débats outre-Rhin.