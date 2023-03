« Je n’avais que 3 ans… », Ce jour où Fabrice Sawegnon a perdu son père dans un accident de la route

Très discret sur sa vie privée, Fabrice Sawégnon vient de raconter une expérience personnelle dans le but de sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la route. Le PDG de Life Tv et candidat du RHDP aux municipales 2023, a partagé la mort dramatique de son père dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que trois ans.

Chef d’entreprise, PDG et personnalité politique, Fabrice Sawegnon a plusieurs casquettes qui lui confèrent aujourd’hui une place de choix parmi les 50-100 personnalités les plus influentes d’Afrique. Réputé également pour son engagement social, l’homme d’affaire ne rate jamais l’occasion de s’adresser à la nouvelle génération.

Dans une sortie très particulière cette semaine, le PDG de Voodoo Group s’est souvenu de ce jour où il a perdu son père alors qu’il n’avait que 3 ans à l’époque. « Ce jour-là, on était en Mai 1972, mon père a dit à ma mère : Je raccompagne mon ami, je pars avec ton fils, mon grand-frère. chose que ma mère a refusé pour des raisons personnelles. Mon père est parti déposer son ami en voiture et il n’est jamais revenu », a-t-il indiqué.

Le lendemain matin, alors que son père ne revenait pas toujours, sa mère s’est donc lancée à la recherche de son mari avant de découvrir sur le trajet une voiture écrasée par un gbaka (mini-car). Elle sera ensuite informée que son mari avait été impliqué dans un grave accident et avait été transporté dans un hôpital où elle a finalement découvert son corps inanimé. « Ce jour-là donc a été un coup d’arrêt dans sa vie et dans celle de chacun de nous », se souvient le candidat aux élections musicales prochaines.

Vingt-cinq ans plus tard, Fabrice a failli subir le même sort que son père dans un accident de voiture. Il conduisait une Peugeot 309 Turbo sur la route de Cocody lorsqu’un conducteur distrait et au téléphone est sorti du carrefour et lui a coupé la route. Fabrice a essayé d’éviter le véhicule mais a fini par percuter un poteau électrique. Il a appelé un ami et s’est évanoui avant de se réveiller à l’hôpital.

« J’avais à l’époque une Peugeot 309 Turbo, jeune cadre à l’époque car 25 ans, j’étais tout content de pousser sur l’accélérateur pour tester ma voiture. Ce jour-là, essayant de l’éviter, je finis par prendre l’avant de son véhicule et d’aller me fracasser contre un poteau électrique. Ce jour-là, j’ai failli perdre la vie , ce jour-là, comme ma mère 25 ans plus tôt, mon épouse a refait le chemin, me voyant pas rentrer et à découvert ma voiture fracassée au niveau de l’université », a-t-il raconté.

A travers ces témoignages émouvants, Fabrice Sawegnon espère sensibiliser les conducteurs à l’importance de la sécurité routière. A l’en croire, les accidents de la route ont des conséquences dramatiques sur les familles et les proches des victimes et il est donc crucial de respecter les règles de la circulation pour éviter ces drames.