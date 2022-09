« Je n’ai pas besoin de votre argent… »: en colère, Emma Lohoues démonte ses fans

Emma Lohoues n’est pas du tout contente de ses fans. L’influenceuse Ivoirienne qui traverse actuellement une période difficile en raison de la suppression de son compte Instagram certifié avec plus de 3 millions; a poussé un gros coup de gueule contre ses abonnés, dans une vidéo devenue virale sur la toile.

Emma Lohoues n’a pas du tout le moral au beau fixe. Quelques mois seulement après avoir perdu son salon de coiffure qui a été totalement saccagé, L’influenceuse et actrice Ivoirienne fait face de nouveau à une autre difficulté de la vie qui pourrait bien évidemment la ralentir dans son élan.

En effet, l’ex copine de Dj Arafat a vu son compte Instagram certifié avec plus de 3,2 millions d’abonnés partir en fumée ce mercredi pour des raisons non élucidées pour l’heure. Au milieu de cette nouvelle épreuve qui emballe la toile, certains internautes n’ont pas manqué de faire des reproches à la femme d’affaires.

Un comportement que l’influenceuse n’a pas du tout digéré comme le prouve son ton dans cette vidéo. « Mon salon de coiffure est tombé ici, vous mes soi disant Emmaluvs, on ne vous a pas vu dire Emma Vraiment Yako, est ce que tu as besoin d’un coup de main. Je n’ai même pas besoin de votre argent. Juste de voir est ce que tu as besoin d’un coup de mains pour déblayer, pour voir comment comment tu es entrain de reconstruire un autre spa… On ne vous voit pas sur ça« , a-t-elle lancé.

Exaspérée par les nombreuses critiques auxquelles elle fait face, même dans le rang de ses fans, Emma Lohoues n’a pas pu s’empêcher de dire ses quatre vérités à ses abonnés communément appelés Emaluvs. « Vous venez me parler des problèmes des réseau sociaux. Vous n’êtes pas sérieux. Quand Y ou X vient parler de ma vie privée, excusez-moi d’être grossière mais va chier« , a lâché l’influenceuse Ivoirienne.

Une sortie qui n’a pas du tout été appréciée par certains fans comme le démontrent les nombreuses réactions sur la toile. « À force de trop duré longtemps dans le célibat ça peut être aussi des symptômes hein je vous préviens », « Il faut un homme ou une femme souvent qui te donne les conseils au lit souvent. C’est très important. Marions nous vivons », « Tout ça c’est la solitude qui fait ça, toujours colérique », peut-on lire parmi les commentaires.