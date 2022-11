«Je n’ai jamais eu l’impression qu’on pouvait perdre», Louis Van Gaal après Sénégal-Pays-Bas

Malgré la prestation poussive des Oranjés face au Sénégal (2-0) en première journée du groupe A à la Coupe du monde 2022, le sélectionneur des Pays-Bas Louis Van Gaal assure qu’il n’a jamais douté de la victoire de son équipe dans ce match.

Peut-être qu’ils se le réservent leur botte secrète pour la suite du tournoi, mais les Pays-Bas n’ont pas montré grande chose pour leur première sortie dans cette Coupe du monde 2022. Face au Sénégal dans un match comptant pour la première journée du groupe A, les Néerlandais ont été dominés par les Lions de la Téranga, surtout en deuxième période. Les hommes du sélectionneur Aliou Cissé auraient même pu faire la différence n’eût été la maladresse des attaquants.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Finalement, les Oranjés ont arraché la victoire, aidés surtout par les sorties ratées d’Edouard Mendy et l’entrée de Memphis Depay, déclencheur du second but des Pays-Bas. Un résultat qui n’étonne pas Louis Van Gaal. En conférence de presse après la fin du match, le sélectionneur national des Pays-Bas a confié qu’il n’a jamais cru un instant que ses poulains ne pourraient pas remporter la victoire.

« Nous n’avons pas bien joué. Je parle de la possession du ballon, il y a eu beaucoup de perte de balles. Du coup, nous avons donné au Sénégal l’occasion de marquer un but. Si nous étions plus compacts, ils n’avaient aucune chance. Je n’ai jamais eu l’impression qu’on pouvait perdre. Après l’entrée de Memphis (Depay), je m’attendais à ce que nous gagnions, pour être honnête », a lâché Van Gaal.

A l’issue de cette première journée dans le groupe A, les Pays-Bas sont premiers devant l’Equateur, victorieux du Qatar (2-0), dimanche. Le Sénégal et la sélection qatarie ferment la marche avec zéro point. Vendredi prochain, Néerlandais et Equatoriens se retrouveront lors de la deuxième journée pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Dans le même temps, les Sénégalais et les Qataris tenteront de relancer leur tournoi.