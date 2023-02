« Je n’ai jamais été si amoureuse », Tatiana Silva sur son couple avec Stromae

Tatiana Silva, présentatrice de TF1 a confié avoir tout fait pour préserver son histoire d’amour avec Stromae.

Alors qu’elle célébrait son 38è anniversaire ce dimanche 5 février l’animatrice Tatiana Sylva qui réussit une belle carrière s’est confiée sur son couple avec Stromae. Ce fut pour elle, l’une des plus belles histoires d’amour de sa vie.

Dans le passé, elle était tombée éperdument amoureuse de Paul Van Haver, plus connu avec le pseudonyme de Stromae. Ils ont été en couple durant l’année 2011 mais leur histoire a pris fin l’année suivante malgré les efforts de l’ancienne candidate de Danse avec les Stars pour que leur relation fonctionne.

« Je n’ai eu que peu de relations. Je suis très sérieuse sur ce plan-là. Pas de relations d’une semaine. Quand je choisis quelqu’un, c’est pour la vie. Je n’ai jamais été si amoureuse« , a-t-elle clarifié. A l’en croire, les impératifs de leurs agendas respectifs avait explosé notamment pour Stromae qui a décroché en 2011 sa première Victoire de la musique.

De son côté, l’animatrice avait essayé de préserver son couple des projecteurs : « Pour me protéger et pour protéger ma relation, je cherche de moins en moins l’attention. Je sais comment ça fonctionne, et je ne veux pas faire de ma vie privée un business. J’ai connu des moments très difficiles. Aussi bien professionnels que personnels avec la mort de mon père. Maintenant j’ai à nouveau de la chance. Et enfin beaucoup d’amour« , a-t-elle rassuré.