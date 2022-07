« Je n’ai jamais dit que j’étais milliardaire », Jonathan Morrison clarifie sa prétendue fortune (photo)

Accusé d’avoir menti sur sa fortune, le jeune footballeur ivoirien Jonathan Morrison a fait une mise au point importante à ses détracteurs dans la matinée de ce mardi 26 juillet 2022.

Souvent critiqué sur les réseaux pour avoir prétendument affirmé être milliardaire, le jeune ivoirien Jonathan Morrison n’a pas pour habitude de se défendre. Mais c’est ce qu’il a fait ce mardi suite à des commentaires de certains internautes sur la page Facebook de Trace Côte d’Ivoire.

« Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de poste mais j’aimerais clarifier quelque chose. Depuis Février, ils essaient de prouver au monde que je ne suis pas milliardaire pourtant Je n’ai jamais dit que j’étais milliardaire. C’est pour éviter le mauvais œil que je ne fais pas le bling bling en Afrique », a-t-il expliqué.

Pour Jonathan Morrison, on n’a pas besoin d’être milliardaire pour rendre des gens milliardaires car dit-il, « tu ne peux pas devenir milliardaire sans rendre des gens milliardaires. C’est naturel. Elon Musk n’est pas le seul Milliardaire de Tesla, Bezos n’est pas le seul milliardaire d’Amazon ».

Dans son message, Jonathan Morrison est revenu sur son projet de tournoi pour lever un coin de voile sur sa prétendue fortune. « Le Tchin-Tchin 2022, met la lumière sur de nombreux talents qui pourront être recrutés et signés à des milliards dans les grands clubs. -Le Tchin-Tchinn crée du marché pour les entrepreneurs prestataires. -Treiize Taxi qui reprend très bientôt est aussi un générateur de revenu pour des millions de personnes », a-t-il indiqué.

Voici pourquoi Jonathan Morrison se faire appeler milliardaire…

L’ex fiancé de Maria Mobile prévient qu’en plus du Tchin-Tchin 2022, il a plein d’autres réalisations qui vont sortir plus tard et qui bénéficieront directement ou indirectement à toute la jeunesse ivoirienne. « C’est dans ce sens là que j’affirme créer des milliardaires. Rien d’autre. La valeur d’un homme c’est pas le cash qu’il possède en banque ou le nombre de champagne qu’il achète dans les bars, ni le nombre de cerveaux qu’il a dans ses fesses, ni le nombre d’hommes d’affaires canadien qu’il a arnaqué et ruiné, ni le nombre d’hélicoptères ou de bateaux au port qu’il possède, ni le nombre d‘archives qu’il a sur les gos », a expliqué clairement Jonathan Morrison.

Il reste à savoir si cette mise au point qui contredit son intervention sur Trace Côte d’Ivoire il y a quelques semaines pourra faire taire les polémiques sur sa prétendue fortune.