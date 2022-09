« Je me suis sentie humiliée, j’avais honte, j’ai même … », ce que Eunice Zunon reproche à Ténor

Deux semaines après la fuite d’une vidéo dans laquelle elle se battait avec son ex compagnon Ténor, l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a exprimé son ras-le-bol dimanche dernier en évoquant les raisons qui pourraient justifier cette violence tant décriée.

Ce n’est plus la lune de miel entre Eunice Zunon et Ténor. Les deux célébrités se sont officiellement séparées à la suite d’une bagarre dont les séquences d’une vidéo ont fait le tour des réseaux sociaux. Dans un direct de 50 minutes, la comédienne Eunice Zunon a donné sa part de vérité.

« Il parle de notre intimité devant une tierce personne, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie rabaissée, je me suis sentie sale, je me suis sentie vulgaire, je me suis sentie mal », a dénoncé l’humoriste. Pour elle , on ne parle pas à une femme de cette manière.

Une violence verbale

« Je ne suis même pas une femme que tu as soulevé un soir, et même si c’était le cas, une femme ça se respecte… Et un homme se doit d’être galant. Quand tu sors ce genre de parole à un femme à qui tu as déjà dit une fois je t’aime, à une femme qui t’a ouvert les portes de sa famille, une femme dont la famille t’a accepté, une femme que tu as présenté à tes parents, une femme qui a donné de son temps, une femme qui a donné de son amour, une femme qui a été toujours disponible pour toi dans le meilleur comme dans le pire, une femme qui a presque tout sacrifié pour que toi, tu sois vue, pour que tu sois plébiscité, pour que tu sois en haut, c’est blessant », a expliqué Eunice Zunon qui insiste avoir été victime d’une violence verbale.

« La première violence qu’il a eu dans cette vidéo a été verbale. Parce que là, il chosifie la femme, il chosifie l’acte, c’est notre intimité. Même là encore, je n’ai pas réagi parce que j’avais honte, j’ai quand même insisté pour qu’on parte, je l’ai même poussé à la porte et j’ai dis, allons y parce que j’avais honte d’en parler devant son collaborateur », a ajouté Eunice Zunon. Dans ce live, la comédienne qui se fait appeler bébé bouche pointue a annoncé officiellement sa séparation avec le rappeur camerounais Ténor.