« Je me suis senti trahi », l’acteur béninois Djimon Hounsou se confie sur les injustices qu’il subit à Hollywood

A quelques jours de la sortie de son nouveau film « Shazam! La Rage des Dieux « , Djimon Housoun a accordé une interview au journal The Guardian. Lors de cette entrevue, l’acteur s’est confié sans filtres sur les injustices qu’il subit en tant qu’acteur noir à Hollywood.

L’industrie du cinéma hollywoodien est souvent considérée comme l’un des domaines les plus lucratifs et influents au monde. Pourtant, malgré son succès et sa longue carrière, l’acteur béninois Djimon Hounsou semble ne pas profiter de cette influence dont clame tout le monde depuis des années.

Djimon Hounsou « n’a jamais été payé équitablement »

Au cours de cet entretien avec nos confrères journal The Guardian, le célèbre acteur béninois a évoqué sans langue de bois les difficultés qu’il rencontre pour obtenir des rôles bien payés et une reconnaissance à sa juste valeur. Malgré son expérience et ses nombreux exploits, l’acteur affirme avoir toujours dû « prouver » sa valeur pour obtenir des salaires équitables et des rôles de premier plan. « On m’a toujours dit ‘On a qu’un seul rôle pour vous, mais on vous aime énormément et nous pensons que vous avez beaucoup à apporter‘ », explique-t-il.

Le calvaire de Djimon Hounsou à Hollywood ne s’arrête pas là. Lorsqu’il a joué dans le film « Blood Diamond » aux côtés de Leonardo DiCaprio, il a été relégué à la catégorie « meilleur acteur dans un second rôle » aux Oscars, tandis que DiCaprio était nommé dans la catégorie « meilleur acteur ». Hounsou se souvient s’être senti « terriblement trahi » par cette décision, qui met en évidence une fois de plus la marginalisation des acteurs noirs dans l’industrie cinématographique.

« Je me suis senti terriblement trahi. Aujourd’hui, on parle régulièrement de ‘Oscars so White’, mais à l’époque, je me souviens qu’il n’y avait aucun soutien de la part des autres acteurs noirs comme des médias ou de l’industrie elle-même. On me disait « Tu devrais être content d’être nommé, et puis c’est tout« , a-t-il révélé.

Les acteurs noirs marginalisés à Hollywood ?

Hounsou n’est pas le seul à rencontrer ces difficultés. L’actrice Viola Davis, qui a remporté de nombreux prix pour ses performances, a également récemment parlé de la discrimination à laquelle elle a été confrontée dans sa carrière. Les deux acteurs témoignent d’une industrie qui n’accorde pas toujours la reconnaissance méritée à ses talents noirs, et qui les relègue souvent à des rôles secondaires.

Le témoignage de Djimon Hounsou met en lumière les inégalités persistantes dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, en particulier pour les acteurs noirs. Malgré une carrière florissante et des performances acclamées par la critique, il a souvent été relégué à des rôles secondaires et sous-payés.

Pour rappel, Djimon Hounsou a débuté sa carrière il y a plus de 30 ans, et a depuis joué dans de nombreux films à succès, tels que Gladiator, Blood Diamond, ou encore Amistad.