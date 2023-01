« Je me sens très mal pour lui », Xavi sous le choc après l’incarcération de Dani Alves

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a réagi à l’incarcération de Dani Alves, en détention provisoire en Espagne pour une accusation d’agression sexuelle. Et le coach catalan s’est dit très touché par cette situation de son ancien joueur.

Dani Alves enveloppé dans de sales draps. L’ancien défenseur du Barça est accusé d’agression sexuelle. Des faits qui aurait lieu le 30 décembre dernier, dans une boîte de nuit à Barcelone. Si la star auriverde nie en bloc les accusations portées contre sa personne, la justice espagnole a décidé de le placer en détention provisoire en attendant la suite de l’enquête en cours.

Une situation qui a bien évidemment fait réagir la communauté sportive avec des commentaires dans tous les sens. Ancien coéquipier du latéral droit et actuel entraîneur du Barça, Xavi Hernandez s’est également prononcé sur le cas de l’ex-star du PSG. Et le technicien espagnol s’est dit peiné par la situation du Brésilien.



« Je suis touché, sous le choc, car je connais Dani Alves. C’est un sujet difficile. La justice dira ce qui doit être fait. Mais je suis très surpris, je me sens très mal pour lui« , a déclaré Xavi Hernandez en conférence de presse ce samedi, à la veille du match face à Getafe, dans le cadre de la 18è journée de Liga.

Être patient contre Getafe

Le coach catalan a d’ailleurs évoqué cette rencontre qu’il juge décisive pour les siens, menacés par le Real Madrid, à trois longueurs des Culés et qui affronte de son côté l’Athletic Bilbao. « Il faudra faire preuve de patience contre Getafe. C’est un match-piège mais entre notre forme du moment et la confiance, on peut espérer gagner« , a-t-il ajouté. Pour rappel, le match Barça-Getafe est prévu ce dimanche au Camp Nou, à partir de 18h 30 (GMT+1).