« Je me sens belle avec… », Charlotte Dipanda répond à ses détracteurs

Critiquée et traitée de vielle femme, la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda a répondu à ces détracteurs. Elle l’a fait à travers une publication sur sa page Facebook.

La diva camerounaise de la musique, Charlotte Dipanda est sujette à toutes formes de critiques sur la toile à cause de son statut matrimonial. Elle a même récemment été traitée de vieille par certains de ses détracteurs.

Exaspérée, elle a répondu à travers une publication sur sa page Facebook ce mardi 9 août 2022. A l’en croire, ses rides ont toute une histoire et elle les assume d’ailleurs. « Coucou! Chacune de mes rides raconte mon parcours, je les assume et les porte à suffisance avec fierté. Il n’y a que chez nous qu’on a ce genre de commentaires, comme si on devait en avoir honte. Tenez-le pour dit. Je me sens belle avec mes rides et je n’éprouve pas le besoin de les dissimuler. J’assume tout mon être, mon vécu, mon parcours », a écrit Charlotte Dipanda.

Elle a poursuivi en remerciant ses fans qui l’acceptent telle qu’elle est. « Surtout à ceux qui m’aiment pour ce que je suis fondamentalement, je vous dis merci », a –t-elle ajouté.

« Pour les autres, ne vous fatiguez pas à me le rappeler. C’est un non-événement. C’est à cause de ce genre de réflexion que certaines ne peuvent pas se montrer au naturel. On ne rappelle jamais à un homme de chez nous qu’il vieillit sans être marié. Quelqu’un qui ne vous apprécie pas au naturel ne peut pas vous apprécier parce que vous avez des litres de fond de teint ou des perruques 40 pouces. Arrêtez de stresser les enfants des gens lol. Je suis dans les bruits en Corse. Écrivez fortement ou attendez lundi. Much Love », a-t-elle conclu.