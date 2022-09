« Je me retire de toute organisation politique dite de l’opposition », Maxime Houédjissin

L’ancien questeur de l’assemblée nationale et ex directeur de l’ARCHA tourne dos à toutes les organisations de l’opposition au régime de la rupture. L’illisibilité des stratégies de l’opposition a conduit à cette décision.

Ancien cadre du parti de la renaissance du Bénin et ancien questeur de l’assemblée nationale, Maxime Houédjissin ne compte plus faire route avec l’opposition au régime du président Patrice Talon. L’acteur politique l’a confié à un organe de la place quelques jours après avoir dressé le laurier .au régime de la rupture pour ses réalisations.

Le désormais ex opposant au régime de la rupture dénonce une opposition sans vision claire et sans stratégie lisible. Selon l’ex directeur général de l’Agence de Réhabilitation de la Cité Historique d’Abomey (ARCHA) pense que l’opposition au pouvoir en place manque d’objectivité, de discipline et de cohésion. Il décide alors de se retirer de toutes les activités de l’opposition.

« Je me retire de toute organisation politique dite de l’opposition », a affirmé Maxime Houédjissin selon des propos rapportés par « l’Investigateur ».

Pour anticiper sur les critiques, Maxime Houédjissin rassure l’opinion sur le fait que sa décision n’est pas intéressée. » Je ne suis candidat à rien, mais je parlerai de mon pays. Si c’est bon, je dirai que c’est bon. Si c’est mauvais, je dirai que c’est mauvais. Je ne suis pas dans le besoin de me faire élire et je ne suis pas dans le besoin de me faire nommer. « , a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que le 1er Août dernier, Maxime Houédjissin avait déjà annoncé le signale en félicitant le président de la République pour la transformation du pays. Pour ce fils d’Abomey, si quelqu’un fait bien, il faut avoir le courage de le dire.