« Je me porte bien aujourd’hui », Choguel Maïga chez Assimi Goita après son AVC

Le chef de l’État malien, le colonel Assimi Goïta, a reçu vendredi 25 novembre, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. « Je me porte bien aujourd’hui », a déclaré le Premier ministre malien, mis au repos forcé, quelques jours après l’AVC survenu le 10 août.

Le chef de l’État malien, le colonel Assimi Goïta, a reçu vendredi 25 novembre, Choguel Kokalla Maïga, qui lui a dit être apte à reprendre son poste de Premier ministre après trois mois d’absence pour raisons de santé, ont rapporté les médias. « Je suis venu informer le président que je suis apte à reprendre le travail et dans quelques jours le chef de l’État annoncera la date », a déclaré Choguel Kokalla Maïga, cité par le quotidien gouvernemental l’Essor sur internet.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Fifa Coupe du Monde Angleterre - - USA Fifa Coupe du Monde Tunisie - - Australie Fifa Coupe du Monde Pologne - - Arabie Saoudite Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Qatar 1 3 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 2 Iran Fifa Coupe du Monde Brésil 2 0 Serbie Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana

Depuis son AVC, survenu le 10 août, Choguel Maïga n’est plus réapparu en public. Quelques jours après l’AVC dont il avait été victime, le gouvernement annonçait son retour imminent. Aujourd’hui, plus aucune information ne filtre sur son état de santé.

Choguel Kokalla Maïga, 64 ans, avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en août et hospitalisé. Le colonel Goïta avait ensuite désigné quelques jours plus tard le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement, pour assurer l’intérim. Choguel Kokalla Maïga a été nommé à la tête du gouvernement en juin 2021 à la suite d’un second coup d’Etat en un an renforçant la mainmise des colonels sur le pouvoir.