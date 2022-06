« Je l’ai oubliée même », Jonathan Morrison fait une grande révélation sur sa relation avec Mari Mobil

Le jeune businessman ivoirien Jonathan Morrison a confirmé ce mercredi 15 juin 2022 qu’il n’a plus aucun lien avec son ex fiancée Maria Mobil. Il l’a fait savoir au cours de l’émission Willi à Midi, diffusée sur les antennes de Life TV.

Le jeune entrepreneur ivoirien Jonathan Morrison était l’invité de l’animateur Willi Dumbo ce mercredi 15 juin 2022, sur l’émission Wam, diffusée sur les antennes de Life Tv. Au cours de son entretien avec l’animateur, Jonathan Morrison a laissé entendre qu’il a définitivement rompu avec la sulfureuse bimbo togolaise Maria Mobil. « Je l’ai oubliée même. Donc je n’ai plus de liens avec elle », dixit il. La preuve, le jeune entrepreneur était au lancement de son tournoi de Maracana, le lundi 13 juin 2022, accompagnée d’une jolie fille répondant au nom d’Audrey Tapé.

Pour rappel, la sulfureuse Maria Mobil, bimbo togolaise vivant aux États-Unis, ayant incarné le rôle de Jolie Amina dans le clip d’Ariel Sheney, a entretenu une relation amoureuse avec le jeune businessman ivoirien, Jonathan Morrison. Au cours de leur passage en Côte d’Ivoire en novembre 2019, le jeune businessman avait même révélé avoir dépensé une faramineuse somme d’argent avant de parvenir à séduire Jolie Amina, cette jeune femme au corps de rêve et aux yeux électriques

« Avant d’être en couple avec Maria Mobil, j’ai dépensé près de 50 millions de F CFA. Pour la rencontrer, l’une de ses amies m’a exigé la somme de 300 dollars (180.000 FCFA) … Ensuite, j’ai déboursé 1000 dollars (600 000 F CFA) pour pouvoir l’inviter au restaurant … Le coût de ma chambre d’hôtel avoisinait les 500 dollars (300 000 F CFA). Dans un Mall, je lui ai dit, choisis ce que tu veux. Elle a pris une chaussure d’une valeur de 1 800.000 F CFA puis nous avons fait du shopping tous les deux », a révélé Jonathan Morrison.

Malheureusement cette relation a duré telle un feu de paille. Et pour cause, quelques temps après, les deux tourtereaux ont pris la décision de mettre fin à leur relation. Un moment après cette rupture, Maria Mobil a fait une sortie sur Instagram qui a conforté un peu plus les nombreux soupçons qui planaient sur l’origine de la fortune de son copain.

« La personne n’a jamais fait un travail difficile si c’est pas prendre facilement, gagner l’argent facilement. Il prend l’argent des gens, il vole l’argent des gens, comment il peut savoir comment la vie est ! », a-t-elle dévoilé.