« Je gagne beaucoup trop d’argent pour ne pas transpirer » Franck Kessié après l’exploit des Eléphants

Auteur du but égalisateur et du tir au but victorieux face au Sénégal lundi en 8e de finale, Franck Kessié est revenu sur sa performance qui a qualifié les Eléphants en quart de finale de la CAN 2023.

Après avoir frôlé l’élimination en poule, les Eléphants de la Côte d’Ivoire ont créé la surprise ce lundi en 8es. La Côte d’Ivoire a battu le Sénégal champion en titre, validant ainsi son ticket pour les quarts de finale. Une victoire que le pays hôte doit à Franck Kessié qui a su arracher les prolongations pour les siens en toute fin du temps règlementaire.

Interrogé sur sa performance à la fin du match, l’ancien milieu de terrain du Barça n’a pas fait dans la dentelle. Face à la presse, il a savouré sa victoire et n’a pas manqué de s’expliquer sur ce qui l’a motivé à être autant actif durant le match.

« Je n’ai pas peur de beaucoup courir. Mes coéquipiers me demandent « Comment fais-tu ? » Je réponds que c’est naturel pour moi. Je gagne beaucoup trop d’argent pour ne pas transpirer sur le terrain. En Afrique, il y a des gens qui marchent 20 kilomètres chaque matin juste pour un morceau de pain », a-t-il indiqué.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire affrontera le vainqueur du match entre le Mali et le Burkina Faso en quarts de finale. La rencontre est prévue ce mardi au stade Amadou Gon Coulibaly, à partir de 18 heures (GMT+1).