« Je deviens dangereuse », en colère, Yvidero promet des heures chaudes à Cisqueau KGB

Après des mois de silence, Yvidéo a répondu aux accusations faites par Cisqueau KGB. Ce dernier a fait des révélations sur l’humoriste en affirmant qu’elle a été abandonnée par son mari au début de sa deuxième grossesse.

En froid avec l’activiste Cisqueau KGB depuis plus de trois ans, Yvidéro ne compte plus se laisser faire. En réponse à l’activiste, Yvidéro lui promet des heures chaudes. « Je t’ai mis en garde plus d’une fois depuis bientôt 3 ans, Jusqu’à me menacer de mort, m’accuser de meurtre. Aujourd’ui, je t’offre cette photo et je te dis de t’attendre à moi. Tu vas lire l’heure sauf si je ne suis pas la fille de mon père », a écrit la web humoriste.

A l’en croire, Cisqueau l’attaque et la livre à la vindicte populaire, tout simplement à cause de son soutien au président Alassane Ouattara. « Tu m’attaques parce que j’insiste mordicus, que je soutiens mon président et son épouse, pour cela j’ai dû supporter tant de méchancetés de tes sbires et toi », a-t-elle dénoncé en indiquant qu’il n’opère pas seul.

« Je deviens dangereuse … »



En ce qui concerne sa famille, l’humoriste ne veut plus se laisser faire même si elle reconnait avoir vécu seule toute sa grossesse. « Concernant ma famille, je ne l’ai jamais exposé, il a fallu que tu viennes sur les réseaux me faire du chantage avec des photos de ma famille ( nous savons qui te les a données) tu as pu raconter assez d’inepties au point d’exposer un Père de famille qui lui n’est pas public , aller jusqu’à inventer qu’il n’a pas été là à la naissance de son enfant ».

Reste à savoir si YVidéro a porté plainte contre Cisqueau KGB. À en croire ce dernier, il serait activement recherché. C’est pourquoi, en plus d’avoir supprimé les publications relatives à Yvidéro, il a présenté ses excuses à la jeune maman. Seulement, Yvidéro ne démord pas.

« Ne me demande pas pardon parce qu’honnêtement, je ne t’en veux pas, je veux juste ceux qui se cachent derrière toi pour vouloir me nuire à tout prix. On n’attaque pas ma famille, encore moins mes enfants, je deviens dangereuse », a-t-elle lâché sous le coup de la colère.