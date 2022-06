Jason Alexander, ex de Britney Spears, arrêté après avoir tenté de perturber le mariage de la star

Jeudi 9 juin à Los Angeles, Britney Spears s’est mariée pour la troisième fois. Mais lors de la cérémonie, Jason Alexander, l’ex-mari de la star a tenté de perturber le mariage avec Sam Asghari. Il a été rapidement maitrisé par les agents de sécurité.

Jason Alexander, l’ex-mari de Britney Spears, a été arrêté jeudi après avoir tenté de perturber son mariage avec Sam Asghari. Jason Alexander a été arrêté par la sécurité privée peu après 14 heures, avant le début du mariage, au domicile de Spears à Thousand Oaks, en Californie, selon le département du shérif du comté de Ventura, rapporte CBS Los Angeles.

Les agents sont rapidement arrivés et ont arrêté Alexander pour un mandat d’arrêt en cours à Napa. Il doit maintenant faire face à des accusations supplémentaires. Spears et Alexander se sont mariés à Las Vegas en 2004, mais le mariage a été annulé 55 heures plus tard.

Alexander a diffusé en direct sur Instagram son approche de la maison de Spears. Les images ont été obtenues par TMZ, qui a été le premier à révéler l’histoire. Il est entré dans la maison et a dit à la sécurité que Spears l’avait invité. Puis, il a commencé à crier pour Britney. Une photo obtenue par TMZ montre des officiers détenant Alexander après qu’il soit entré dans la maison de Spears et la tente qui avait été montée pour son mariage avec Sam Asghari.

Dans une autre partie de la vidéo, Alexander est à l’extérieur et demande à quelqu’un d’autre, « Où est Britney ? ». « Je suis Jason, son premier mari. Je suis là pour interrompre le mariage », dit-il. Il se rend ensuite à l’intérieur d’une tente qui semble avoir été montée pour la cérémonie de mariage. Il continue à dire aux gens qui il est et que Spears l’a invité, mais il admet aussi qu’il est là pour gâcher le mariage.

Les officiers ont fini par l’arrêter et son flux en direct a été coupé. TMZ a également obtenu une photo des officiers retenant Alexander au sol. Plus tôt dans la journée, Alexander a posté une vidéo sur Instagram appelant à ce que toutes les personnes dans la vie de Spears fassent l’objet d’une enquête.