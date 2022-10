« J’appelle le Capitaine Traoré et compagnie à revenir à la raison », le président Damiba brise le silence

Alors que le Capitaine Ibrahim Traoré, annonçait avoir démis le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, le lieutenant-colonel est sorti de son mutisme, samedi 1er Octobre et a appelé « le Capitaine Traoré et compagnie à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide ».

Le Burkina Faso connait depuis le vendredi 30 septembre une situation très confuse. Jusqu’au samedi soir, la confusion règnait à Ouagadougou après une déclaration de l’armée ne reconnaissant pas la prise du pouvoir, la veille, par des militaires qui avaient annoncé avoir démis le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Ce samedi , toujours dans la soirée, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir par un putsch fin janvier, est sorti de son mutisme. «Je démens formellement m’être refugié dans la base française de Kamboincé. Ce n’est qu’une intoxication pour manipuler l’opinion. J’appelle le Capitaine Traoré et compagnie à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide» a déclaré le président Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Un peu plus tôt sur France 24, le capitaine Traoré a été beaucoup plus plus mesuré dans ses propos. « Je ne pense pas que Damiba soit soutenu par la France […] ni qu’il soit dans la base française », a déclaré le néo-putschiste burkinabé. Dans la matinée, les putschistes avaient annoncé à la télévision que le lieutenant-colonel Damiba »se serait réfugié au sein de la base française à Kamboinsin planifier pour une contre-offensive ».