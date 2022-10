Burkina: situation tendue à Ouagadougou, incendie au niveau de l’Ambassade de France (Vidéo)

Un début d’incendie s’est déclaré samedi à l’ambassade de France au Burkina Faso et des coups de feu ont été entendus à proximité du bâtiment, a constaté un journaliste de Reuters.

Des tirs ont retenti samedi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et des forces de sécurité lourdement armées patrouillaient dans le centre-ville. On ignore pour l’instant où se trouvent Paul-Henri Damiba, qui, selon le capitaine Ibrahim Traoré, placé vendredi à la tête de la junte par le groupe d’officiers, se trouvait sur une base militaire française, ce qui a été démenti par le ministère des Affaires étrangères français selon lequel la France n’est aucunement impliquée dans les « évènements en cours ».

En fin d’après-midi, samedi 1er octobre, deux institutions françaises ont été prises pour cible par des manifestants : un incendie s’est déclaré devant l’ambassade de France à Ouagadougou et un autre devant l’Institut français à Bobo-Dioulasso, selon des témoins dans cette ville de l’ouest du pays. Des journalistes de Reuters rapportent un début d’incendie devant l’ambassade de France à Ouagadougou.

Intenses fusillades

Ibrahim Traoré avait annoncé vendredi à la télévision la dissolution du gouvernement et de la Constitution, ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu’à nouvel ordre. D’intenses fusillades avaient retenti vendredi matin dans la capitale en provenance du principal camp militaire de la ville et de certains quartiers résidentiels. « La situation reste tendue à Ouagadougou. Il est recommandé de limiter ses déplacements au strict nécessaire, d’observer une attitude de prudence et de réserve, et d’éviter les attroupements », a déclaré l’ambassade de France