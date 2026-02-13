Japon : saisie d’un bateau de pêche chinois au large de Nagasaki

Des autorités japonaises ont intercepté un chalutier immatriculé en Chine et placé son commandant en garde à vue, ont rapporté des médias vendredi 13 février, dans un contexte déjà tendu entre Tokyo et Pékin.

Des autorités japonaises ont intercepté un chalutier immatriculé en Chine et placé son commandant en garde à vue, ont rapporté des médias vendredi 13 février, dans un contexte déjà tendu entre Tokyo et Pékin.

Selon l’agence Kyodo, qui cite des éléments fournis par l’Agence des pêches du Japon, le bateau n’aurait pas obtempéré à une sommation d’arrêt alors qu’il se trouvait dans la zone économique exclusive japonaise, au large de la préfecture de Nagasaki, dans le sud-ouest du pays.

Kyodo précise par ailleurs qu’il s’agit de la première confiscation d’un navire de pêche chinois opérée par l’Agence des pêches depuis 2022.

Publicité

Ce nouvel incident survient dans un climat de relations bilatérales déjà marqué par des tensions croissantes et des frictions autour des espaces maritimes et de la souveraineté régionale, où les contrôles et interventions en mer sont devenus plus fréquents.

En novembre dernier, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, avait envenimé les rapports avec Pékin en laissant entendre que Tokyo pourrait recourir à la force si la Chine tentait de prendre Taïwan par la contrainte, une déclaration qui avait suscité une vive réaction de la part de la Chine.