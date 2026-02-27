Japon : la Première ministre opposée à changer la priorité masculine dans les règles de succession impériale

Sanae Takaichi, qui a pris la tête du gouvernement japonais et devient ainsi la première femme à occuper la fonction de Premier ministre, a indiqué vendredi 27 février 2026 son refus de modifier l’ordre de succession qui favorise les héritiers masculins du trône. Sa déclaration, faite devant le Parlement, marque une prise de position nette sur un sujet sensible pour la monarchie nippone.

La cheffe du gouvernement a rappelé qu’un groupe d’experts avait récemment estimé qu’il était «approprié» de restreindre l’éligibilité à la succession aux seuls descendants mâles en ligne directe de la lignée impériale. Elle a dit se conformer à cette analyse et en respecter les conclusions.

Insistant sur l’adhésion de l’exécutif à ce rapport, Mme Takaichi a souligné que son administration entérinait les recommandations du panel d’experts plutôt que de lancer immédiatement des réformes visant à élargir l’accès au trône.

Cette position conserve donc la primauté des héritiers masculins dans les règles en vigueur, et ferme pour l’instant la porte à des modifications qui permettraient, par exemple, d’intégrer des héritières ou des lignées matrilinéaires au droit de succession.

Conséquences et enjeux

Le refus d’envisager un assouplissement des critères de succession ravive un débat ancien au Japon : comment assurer la continuité institutionnelle de la famille impériale face à l’évolution démographique et aux exigences contemporaines en matière d’égalité ?

Sur le plan politique et social, la déclaration de la Première ministre est susceptible de relancer les discussions au Parlement et dans l’opinion publique, en forçant les partis et les observateurs à clarifier leurs positions sur l’avenir de la monarchie et sur la place des femmes au sein de la succession impériale.