Japon : essai de redémarrage du réacteur N°6 de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa

Un des réacteurs de la plus grande centrale nucléaire au monde a été remis en service lundi 9 février dans la région centre-ouest du Japon, a indiqué l’exploitant de l’installation. L’annonce a été faite par Tokyo Electric Power Company (Tepco), précisant que l’unité concernée est située sur le site de Kashiwazaki-Kariwa.

Selon le communiqué diffusé par Tepco, la manœuvre visant à relancer le réacteur N°6 a été réalisée en début d’après-midi, lorsque les dispositifs de contrôle ayant pour rôle d’arrêter la réaction ont été retirés, permettant ainsi la mise en marche du cœur.

Cette mise en service intervient après une tentative avortée en janvier, interrompue suite à un problème d’alarme qui avait forcé l’exploitant à suspendre l’opération. Tepco a rendu publique l’information pour signaler la reprise des opérations.

Déroulement technique et contexte