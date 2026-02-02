Japon : Découverte de terres rares dans des sédiments prélevés lors d’une mission en eaux profondes

Benin Web TV
Le Japon, engagé dans une stratégie visant à réduire sa dépendance vis‑à‑vis de la Chine pour l’approvisionnement en terres rares, a annoncé le lundi 2 février qu’une mission d’essai en mer avait permis de remonter des sédiments renfermant ces minéraux stratégiques à une profondeur de 6 000 mètres.

Le · MàJ le
Le Japon, engagé dans une stratégie visant à réduire sa dépendance vis‑à‑vis de la Chine pour l’approvisionnement en terres rares, a annoncé le lundi 2 février qu’une mission d’essai en mer avait permis de remonter des sédiments renfermant ces minéraux stratégiques à une profondeur de 6 000 mètres.

Kei Sato, porte‑parole du gouvernement, a indiqué que l’échantillon récupéré fera l’objet d’expertises approfondies afin d’en déterminer la composition précise et la quantité réelle de terres rares qu’il contient.

Selon lui, cette découverte représente un progrès important, avec des conséquences potentielles tant sur le plan de la sécurité économique que sur celui du développement des capacités maritimes du pays.

Enjeux et suites possibles

Les terres rares jouent un rôle clé dans de nombreuses technologies modernes, de l’électronique aux industries de défense, ce qui explique l’intérêt stratégique porté à toute source nouvelle. Les analyses à venir devront évaluer non seulement la teneur en éléments utiles, mais aussi la faisabilité technique et économique d’une exploitation à de telles profondeurs.

Outre la quantification des ressources, les autorités et les scientifiques devront prendre en compte les défis logistiques et environnementaux associés à une exploitation en eaux profondes. Des études complémentaires permettront de définir si ces résultats préliminaires peuvent déboucher sur des opérations d’extraction à grande échelle ou rester au stade d’option stratégique.

