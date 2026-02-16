Jamy Gourmaud invité à revoir le camion de C’est pas sorcier dans les Vosges

Jamy Gourmaud , visage emblématique de l’émission C’est pas sorcier diffusée sur France 3 de 1993 à 2014, demeure actif à la télévision avec Le Monde de Jamy et voit aujourd’hui le célèbre camion-laboratoire de l’émission, un Kenworth W900, racheté et restauré par un collectionneur vosgien. Depuis l’arrêt du programme, Jamy a multiplié les projets tout en revenant publiquement sur la fin de l’aventure médiatique qui a marqué plusieurs générations.

Dans un entretien accordé à Télé‑Loisirs, Jamy Gourmaud est revenu sur l’arrêt de C’est pas sorcier en 2015, soulignant que la fin d’une émission suscite inévitablement une frustration. « Quand une émission s’arrête, on n’est jamais content. » Mais il a tenu à relativiser la portée de cette rupture : selon lui, qualifier la fin de « dramatique » reviendrait à nier l’évolution de sa carrière et les nouvelles étapes professionnelles qu’il a entreprises.

Le journaliste a également évoqué l’éloignement avec son ancien complice Frédéric Courant, rappelant la complicité de leur duo à l’antenne et la distance qui s’est installée une fois les collaborations stoppées. « Avec Fred, il y avait une véritable complicité dans l’émission. Mais à partir du moment où on ne travaille plus ensemble, la distance se crée. » Par ailleurs, Jamy a exprimé son scepticisme face à l’idée d’un « revival » : il a dit ne pas y croire et a estimé qu’une tentative de reprise risquerait d’être déceptive. Il a rappelé que C’est pas sorcier a duré 19 ans et qu’il lui a été sain de passer à d’autres formats, parmi lesquels Le Monde de Jamy, qui fête ses dix ans.

Le Kenworth W900 restauré et conservé dans les Vosges

Le célèbre camion-laboratoire qui servait de décor aux explications de Jamy a été racheté par Raphaël Jacot, collectionneur installé dans les Vosges. Il s’agit d’un Kenworth W900, modèle emblématique visible tout au long des saisons de C’est pas sorcier. Selon les informations disponibles, le véhicule a bénéficié d’une remise en état après les tournages.