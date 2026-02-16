Jamy Gourmaud, animateur historique de C’est pas sorcier, victime d’un grave accident

Jamy Gourmaud , voix familière des émissions scientifiques grand public, poursuit une carrière active sur plusieurs médias tout en partageant des souvenirs personnels marquants. À la tête de formats télévisés et d’une chaîne numérique suivie par des millions, il concentre son travail sur la vulgarisation des enjeux scientifiques, comme le montre son numéro du Monde de Jamy consacré, ce lundi 16 février 2026, à l’usage excessif des antibiotiques et à l’antibiorésistance.

Jamy Gourmaud, voix familière des émissions scientifiques grand public, poursuit une carrière active sur plusieurs médias tout en partageant des souvenirs personnels marquants. À la tête de formats télévisés et d’une chaîne numérique suivie par des millions, il concentre son travail sur la vulgarisation des enjeux scientifiques, comme le montre son numéro du Monde de Jamy consacré, ce lundi 16 février 2026, à l’usage excessif des antibiotiques et à l’antibiorésistance.

De 1993 à 2014, l’émission C’est pas sorcier s’est imposée comme un rendez-vous clé pour les curieux : 559 épisodes répartis sur 20 saisons, aux côtés de Frédéric Courant et Sabine Quindou. Le ton accessible des présentations, l’iconique camion-laboratoire et la pédagogie conviviale ont marqué plusieurs générations, faisant de Jamy un visage immédiatement identifiable du paysage audiovisuel français.

Formé d’abord en lettres avant de suivre l’Institut pratique du journalisme, Jamy Gourmaud a démarré sa carrière de journaliste sur des terrains divers. Une enquête sur les maternités roumaines lui a valu le prix du Jeune reporter au Festival international du scoop et du journalisme d’Angers. Ensuite, au fil de son parcours à France Télévisions et surtout grâce à C’est pas sorcier, il a orienté son travail vers la transmission scientifique et la pédagogie audiovisuelle, affirmant son goût pour rendre la science compréhensible et attractive.

Publicité

Jamy Gourmaud, la curiosité comme moteur

Après l’arrêt du programme culte, Jamy n’a pas disparu des écrans. Dès 2014, il prend les commandes du Monde de Jamy sur France 3, émission proposée plusieurs fois par an. En février 2021, il arrive chaque jour sur France 5 avec C Jamy, diffusée à 16h55. En parallèle, il investit le numérique au printemps 2020 : sa chaîne YouTube Jamy – Epicurieux, lancée en mars 2020, rassemble près de 291 vidéos, environ 106 millions de vues et quelque 1,67 million d’abonnés, attestant de la fidélité d’un public avide d’explications accessibles.

Sur le plan éditorial, Jamy multiplie les formats : émissions télévisées, ouvrages destinés au grand public, dont 365 nouveaux jours avec Jamy qui a bénéficié d’une réédition l’année dernière. Ces projets reflètent la ligne qu’il revendique depuis ses débuts : partager le savoir en donnant envie d’apprendre, démarche qu’il met en œuvre au quotidien.

Sur un plan personnel, l’animateur a récemment évoqué un épisode de santé survenu durant son enfance. Invité de l’émission Un dimanche à la campagne sur France 2, face à Frédéric Lopez, Isabelle Nanty et Grégory Cohen, il a raconté qu’à trois ans il avait eu « un accident assez grave » et qu’il avait été trépané — acte chirurgical consistant à ouvrir la boîte crânienne pour opérer le cerveau — une expérience qui, selon lui, a influencé l’attention portée à sa tête dans les années suivantes. Au cours de cet échange, Isabelle Nanty a plaisanté sur d’éventuelles « visions », ce à quoi Jamy a répondu en riant « Pas encore ! »