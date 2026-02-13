James Van Der Beek (Dawson) : la dernière vidéo publiée avant sa mort

La famille de l’acteur James Van Der Beek , décédé le 11 février 2026 à l’âge de 48 ans , a reçu plus de 2 millions de dollars via une cagnotte en ligne lancée pour couvrir les frais laissés par la maladie et les soins à domicile. Le comédien, connu pour son rôle dans la série « Dawson », est mort des suites d’un cancer colorectal de stade 3 ; son épouse Kimberly et leurs six enfants, âgés de 4 à 15 ans , faisaient face depuis plusieurs mois aux passages réguliers de médecins et d’infirmières à leur domicile.

La famille de l’acteur James Van Der Beek, décédé le 11 février 2026 à l’âge de 48 ans, a reçu plus de 2 millions de dollars via une cagnotte en ligne lancée pour couvrir les frais laissés par la maladie et les soins à domicile. Le comédien, connu pour son rôle dans la série « Dawson », est mort des suites d’un cancer colorectal de stade 3; son épouse Kimberly et leurs six enfants, âgés de 4 à 15 ans, faisaient face depuis plusieurs mois aux passages réguliers de médecins et d’infirmières à leur domicile.

Des amies de la veuve ont créé une page GoFundMe destinée à soutenir la famille et à pallier l’épuisement des ressources financières, dû selon elles aux soins intensifs suivis par l’acteur. La cagnotte, initialement fixée à l’objectif de 1,5 million de dollars, avait déjà rassemblé 2 134 335 dollars au moment des derniers relevés, grâce à plus de 42 000 donateurs, principalement des anonymes.

Parmi les contributions figure un montant de 25 000 dollars attribué par le réalisateur Steven Spielberg. La plus grosse donation individuelle enregistrée sur la page atteint 30 000 dollars. Les fonds récoltés ont été explicitement destinés à venir en aide aux proches du défunt.

Derniers messages publics et vie familiale

Malgré la dégradation de sa santé, James Van Der Beek est resté actif sur ses comptes sociaux jusqu’à quelques semaines avant son décès. Le 26 janvier, il avait publié deux photographies pour marquer l’anniversaire de sa fille Annabel et celui de son propre père, nés le même jour, accompagnées d’un message d’affection adressé aux deux célébrés.

La dernière vidéo postée par l’acteur remontait au 16 janvier 2026. Face caméra, il évoquait la difficulté à tenir les bonnes résolutions et proposait une réflexion personnelle sur le calendrier des engagements : selon lui, la période hivernale n’est pas propice aux renouveaux, et il proposait de reporter les résolutions au printemps. Cette prise de parole, relayée sur ses réseaux, ciblait sa communauté d’abonnés et affirmait sa volonté de tirer parti de la saison hivernale pour se reposer.

La mise en ligne de photographies et de vidéos par l’acteur illustre la continuité de sa présence publique malgré la maladie et rappelle les éléments factuels entourant ses dernières semaines : hospitalisations à domicile, protocole de soins jugé important et coûtant cher, mobilisation d’amis pour lancer une aide financière via une plateforme de financement participatif.

