James Van Der Beek au centre d’une pluie d’hommages après sa mort à 48 ans

James Van Der Beek, l’acteur américain rendu célèbre par la série Dawson, est décédé le 11 février 2026 à l’âge de 48 ans, a annoncé sa famille. Diagnostiqué d’un cancer colorectal en novembre 2024, il menait depuis plus d’un an un combat médical rendu public, au cours duquel il avait multiplié prises de parole et actions pour soutenir son traitement.

Son épouse, Kimberly Van Der Beek, a confirmé sa disparition sur les réseaux sociaux, soulignant que James avait traversé ses derniers jours « avec courage, foi et dignité« . Elle a également partagé des éléments sur ses souhaits et son attachement à l’humanité, écrivant que « il y a tant à dire sur ses souhaits, son amour de l’humanité et sa conception du caractère sacré du temps« .

Figure de la télévision adolescente des années 1990 et 2000, James Van Der Beek s’était imposé auprès du grand public grâce au rôle de Dawson Leery dans la série Dawson, diffusée de 1998 à 2003. Il laisse derrière lui sa femme et leurs six enfants.

Hommages et parcours artistique

La nouvelle de sa disparition a suscité une vague d’hommages sur les réseaux sociaux de la part de collègues et d’anciens partenaires. Parmi les messages publiés, Sarah Michelle Gellar a exprimé sa peine en écrivant : « Je suis tellement triste pour votre belle famille. Alors que l’héritage de James vivra toujours, c’est une énorme perte, pas seulement pour votre famille mais pour le monde. F* Cancer.«

Chad Michael Murray, qui avait partagé l’écran avec Van Der Beek lors de passages dans les séries respectives, a salué son influence et son humanité : « J’envoie de l’amour et de la lumière à votre belle famille. James était un géant. Nous sommes tellement, tellement, tellement désolé pour ce que vous êtes en train de traverser« , a-t-il écrit.

D’autres personnalités du milieu du divertissement, dont Jennifer Garner, Jenna Dewan et Emma Slater, ont également fait part de leur émotion. Jennifer Garner a parlé d’une « perte déchirante » et a adressé son soutien à Kimberly et aux enfants. Emma Slater, ancienne partenaire de danse de Van Der Beek sur Dancing With the Stars, a dit se sentir dévastée et s’est déclarée « toujours de la famille« .

Au cours de sa carrière, James Van Der Beek a également joué dans des films et séries tels que Varsity Blues, des apparitions dans How I Met Your Mother et la comédie Don’t Trust the B in Apartment 23. Après l’annonce de son diagnostic, il avait rendu public une partie de son combat, participant à des actions de prévention, à des événements caritatifs et mettant aux enchères des objets emblématiques de la série Dawson pour contribuer au financement de son traitement.