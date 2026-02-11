James Van Der Beek, atteint d’un cancer colorectal, est décédé à 48 ans

James Van Der Beek , l’acteur américain rendu célèbre par la série Dawson, est décédé le mercredi 11 février 2026 à l’âge de 48 ans, a annoncé sa famille. L’information, confirmée par son épouse Kimberly sur les réseaux sociaux, précise que l’acteur est mort des suites d’un cancer colorectal , une maladie qu’il avait rendue publique en novembre 2024 après plusieurs mois de lutte tenue en privé.

Né en 1977 dans le Connecticut, James Van Der Beek s’était imposé à la fin des années 1990 grâce au rôle de Dawson Leery dans la série Dawson, diffusée de 1998 à 2003. Au cinéma et à la télévision, il a également été vu dans des productions telles que Varsity Blues, et a effectué des apparitions remarquées dans des séries comme How I Met Your Mother ou Don’t Trust the B—- in Apartment 23. Marié à Kimberly Van Der Beek, il était père de six enfants.

Sur Instagram, Kimberly Van Der Beek a annoncé le décès en indiquant que son mari avait « perdu la vie des suites de son cancer ». Elle a écrit que son époux « a affronté ses derniers jours avec courage, foi et dignité » et évoqué ses souhaits et son attachement au temps passé en famille. Les messages de proches et d’internautes ont rapidement commencé à affluer sur les réseaux sociaux après cette confirmation.

Le combat contre le cancer colorectal

James Van Der Beek avait révélé en novembre 2024 qu’il souffrait d’un cancer colorectal, après avoir d’abord traité sa maladie de manière privée pendant plusieurs mois. Dans un entretien publié par People au moment de l’annonce, il expliquait avoir choisi d’aborder la maladie publiquement « pour raconter (s)on histoire avec (s)es propres mots » et pour « sensibiliser l’opinion publique ».

Lors de cet entretien, il déclarait également : « J’ai fait face à cette nouvelle de manière personnelle tout d’abord », et indiquait être alors engagé dans un protocole de soins, entouré du soutien de sa famille. Il affirmait se sentir « bien » et estimait qu’il y avait « des raisons de l’être », sans toutefois fournir de précisions sur la nature exacte des traitements suivis ou sur l’état d’avancement de la maladie.

En novembre 2025, confronté aux besoins liés à son traitement, James Van Der Beek avait mis aux enchères plusieurs objets emblématiques de la série Dawson afin de contribuer au financement de ses soins. L’initiative visait à mobiliser des ressources supplémentaires, selon les annonces faites à l’époque. Malgré ces efforts et le soutien public, le traitement n’a pas permis de surmonter la maladie.

