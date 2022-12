« Jamais je n’oublierai son geste », les confidences d’Ansu Fati sur Lionel Messi

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Ansu Fati est revenu sur ses débuts au FC Barcelone. Et l’attaquant espagnol a lâché une grosse confidence sur Lionel Messi, son ancien coéquipier chez les Culés.

Épargné cette saison par les blessures, Ansu Fati tente de retrouver sa forme d’antan. Apparu à 20 reprises toutes compétitions confondues, le jeune attaquant a signé 3 buts et 4 passes décisives. Un bilan mitigé pour celui qui mettait toute la planète foot à ses pieds à ses débuts.

Impressionnant lors de ses premiers pas avec les Blaugranas, l’international espagnol a rapidement tapé dans l’œil de Lionel Messi, alors capitaine des Culés. Le septuple Ballon d’Or n’a pas hésité à prendre son jeune coéquipier sous son aile. Un geste qui a marqué à vie le joueur d’origine Bissau-guinéenne.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Ansu Fati est revenu sur sa relation avec le numéro 10 argentin dans le vestiaire barcelonais. L’ailier blaugrana n’a pas tari d’éloges pour le natif de Rosario, récemment sacré champion du monde 2022 avec l’Albiceleste, racontant une anecdote avec ce dernier qui fut un tournant dans sa carrière.

« Après le match de mes débuts face au Betis Séville, Leo (Messi) nous a attendus dans le vestiaire pour nous féliciter de la victoire. Quand je suis arrivé, à ma grande surprise, il m’a pris dans ses bras ! Le photographe de l’équipe nous a pris en photo tous les deux et, ensuite, Leo l’a mise sur son Instagram», a expliqué Ansu.

«Avec tous les abonnés qu’il a, forcément, plein de gens ont liké l’image et ont commencé à me suivre, a continué Fati. Après ça, j’ai reçu des millions de notifications sur mon portable, c’était dingue. Je n’oublierai jamais ce geste, je lui en serai éternellement reconnaissant. Qu’un joueur de sa dimension fasse cela, c’est quelque chose de très important pour moi. Je garde la photo précieusement chez moi, pour toujours. Je me souviens que Ronaldinho l’avait soutenu un peu de la même façon à ses débuts. Il a fait la même chose avec moi. Cela a été pour moi une véritable source de motivation supplémentaire. », a ainsi ajouté l’Espagnol. Des propos qui feront certainement plaisir au principal concerné!