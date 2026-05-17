« Jamais je n’ai forcé une femme »: Patrick Bruel accusé de violences sexuelles par 30 femmes

Patrick Bruel a publiquement nié tout rapport sexuel contraint après la plainte pour viol déposée par Flavie Flament, qui l’accuse de faits remontant à 1991, alors qu’elle était mineure. Le chanteur, présumé innocent, fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes en France, en Belgique et au Canada, dans un contexte de pression croissante autour de sa tournée.

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, 67 ans, a pris la parole publiquement dimanche 17 mai pour nier tout acte sexuel contraint, selon des informations rapportées par BFMTV. Cette déclaration intervient deux jours après que l’animatrice Flavie Flament a annoncé avoir déposé une plainte pour viol contre lui, pour des faits remontant à 1991 alors qu’elle était âgée de 16 ans. Patrick Bruel est présumé innocent.

Depuis la publication d’une enquête de Mediapart en mars 2026, une trentaine de femmes l’accusent de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles sur une période allant de 1991 à 2019. Des enquêtes judiciaires sont en cours en France, en Belgique et au Canada.

Interrogés par l’AFP le 18 mars, ses avocats Christophe Ingrain et Céline Lasek avaient indiqué que leur client n’avait « jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel », qu’il n’avait « jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel ». Après la plainte de Flavie Flament, les mêmes conseils ont affirmé à l’AFP que Patrick Bruel « n’a jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport » sexuel. Ils décrivent « une relation épisodique » entre les deux personnes dans les années 1990, qualifiant leur relation ultérieure d’amicale et relevant que l’animatrice avait convié le chanteur à plusieurs émissions qu’elle présentait.

L’avocat Christophe Ingrain a également rappelé le 13 mai sur BFMTV que sur quatre plaintes déposées à cette date, trois avaient abouti à un classement sans suite, précisant que les enquêtes avaient donné lieu à « des auditions, des confrontations, des explications qui ont manifestement été jugées convaincantes ».

L’état des procédures judiciaires

Quatre enquêtes sont actuellement en cours. Le parquet de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) instruit une plainte pour viol déposée le 30 septembre 2024 pour des faits reprochés en marge du Festival du film britannique de Dinard en octobre 2012, dont Patrick Bruel présidait le jury. Le parquet de Paris a ouvert en mars 2026 une enquête pour « tentative de viol » et « agression sexuelle » après la plainte de Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance, qui dénonce des faits remontant à 1997 au Mexique. Le parquet de Bruxelles a ouvert une troisième enquête fin mars pour « agression sexuelle » présumée commise dans la capitale belge. Le 12 mai 2026, deux femmes dont les plaintes avaient été classées sans suite en 2020 par le parquet de Nanterre ont déposé de nouvelles plaintes avec constitution de partie civile au tribunal judiciaire de Nanterre, l’une pour agression sexuelle, l’autre pour tentative de viol, a confirmé leur avocate Iris Biehler à France Inter.

La plainte de Flavie Flament, déposée avec constitution de partie civile auprès de la doyenne des juges d’instruction de Paris, n’avait pas encore été transmise au parquet au moment de son annonce, a indiqué le parquet de Paris à franceinfo. L’animatrice, qui avait témoigné sous pseudonyme dans l’enquête de Mediapart du 7 mai, accuse le chanteur de l’avoir violée à son domicile parisien, affirmant avoir été droguée. Elle a relaté s’être « réveillée hallucinée » après avoir bu un thé, puis avoir été raccompagnée sans comprendre ce qui lui était arrivé.

Pressions sur la tournée à venir

Une pétition demandant l’annulation des concerts de Patrick Bruel a recueilli plus de 15 000 signatures. Elle est soutenue par une cinquantaine de personnalités et de collectifs féministes, dont les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg, qui réclament « l’annulation de la célébration d’un agresseur présumé ». Le collectif NousToutes avait déjà demandé en mai l’annulation d’un concert prévu dans la Manche en juillet. Le 10 mai, des manifestants s’étaient réunis devant un hôtel appartenant à l’artiste à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Son avocate Céline Lasek a répondu à ces appels que le chanteur « est présumé innocent » et qu’elle ne voyait « pas ce qui empêcherait cette tournée d’avoir lieu ». Patrick Bruel joue actuellement « Deuxième Partie », une pièce de Samuel Benchetrit, au Théâtre Édouard VII, dans le 9e arrondissement de Paris, cinq soirs par semaine.

L’affaire s’inscrit dans un contexte judiciaire et médiatique plus large. Le 17 avril 2026, la cour d’appel de Paris a condamné le réalisateur Christophe Ruggia à cinq ans de prison, dont deux ans ferme sous bracelet électronique, pour des agressions sexuelles subies par l’actrice Adèle Haenel durant son adolescence. Une pétition sur le maintien de la tournée doit faire l’objet d’une attention renouvelée à mesure que les 58 dates prévues en France, en Suisse, en Belgique et au Canada approchent, la première étant attendue dans les semaines à venir.