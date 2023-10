“J’aimerais que le monde puisse revenir en arrière”, Asamoah Gyan sur le penalty raté au Mondial 2010

L’ancien attaquant ghanéen, Asamoah Gyan, a déclaré qu’il souhaitait pouvoir revenir en arrière afin de se racheter de son pénalty raté lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2010 contre l’Uruguay.

Gyan, qui est le meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde avec six buts en 11 apparitions dans trois tournois, a eu une brillante carrière pour les Black Stars du Ghana. Mais ses succès n’ont pas réussi à effacer la mémoire de la plupart des fans de football, en particulier les Ghanéens.

L’ancien attaquant de Sunderland a eu l’occasion de faire du Ghana la première équipe africaine à atteindre la demi-finale d’un tournoi de la Coupe du Monde en Afrique du Sud 2010. Obtenant un penalty mérité en toute fin de rencontre, suite à une grosse faute de Luis Suarez qui a arrêté le cuir de la main sur la ligne de but, l’ex-avant-centre des Black Stars a envoyé la balle sur la barre transversale alors que le gardien adverse était parti du côté opposé. Le Ghana a finalement perdu le match lors de la séance des tirs au but, manquant une place en demi-finale alors qu’elle était à sa portée.

- Publicité-

Dans une interview relayée par Eurofoot, Asamoah Gyan se souvient encore de cet épisode douloureux de sa carrière, plus de 20 après. « Jusqu’à aujourd’hui, chaque fois que je suis seul, cela me hante encore… Parfois, j’ai l’impression que le monde devrait revenir en arrière pour que je puisse me racheter. Mais je sais que c’est quelque chose qui me hantera pour le reste de ma vie. Je l’accepte parce que je ne peux rien y faire. Je suis allé là-bas pour sauver mon pays, mais j’ai fini par être le méchant, ce que j’accepte parce que je sais ce que les gens ressentent. »

Selon Asamoah Gyan, les conséquences de l’incident ont été un désastre pour lui: « C’était un désastre. C’était fou. Je n’ai pas pu dormir toute la nuit parce que j’ai pleuré toute la nuit jusqu’au matin… Tout ce que je me disais, c’était d’avoir une autre chance parce que je savais que je pouvais me racheter même si ce n’était pas du football, autre chose. Mais même si je ne le fais pas, mes enfants le feront un jour », a-t-il ajouté.