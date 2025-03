«J’ai vu le côté sombre de ce que les femmes peuvent faire», Amber Rose renonce au féminisme

- Publicité-

Le célèbre mannequin et militante américaine, Amber Rose, a déclaré qu’elle ne se considérait plus féministe. Une décision qui, selon elle, découle d’expériences personnelles l’ayant confrontée à des comportements qu’elle juge inacceptables de la part de certaines femmes.

Invitée du podcast Club Shay Shay, Amber Rose a expliqué avoir été témoin de situations où des amies à elle auraient menti aux hommes au sujet des grossesses et des avortements pour les extorquer. « J’ai eu des copines qui ont menti à propos d’avortements pour obtenir de l’argent. Certaines ont même fait semblant d’être enceintes [pour extorquer des hommes]. C’est dégoûtant. C’est pourquoi j’ai arrêté ma démarche de salope. C’est pourquoi je ne suis plus féministe », a-t-elle confié. Elle ajoute que ces expériences l’ont poussé à remettre en question son engagement féministe et son militantisme passé.

L’ex-compagne de Kanye West a également évoqué certaines pratiques qu’elle attribue à des femmes mal intentionnées, notamment le fait de mentir sur la prise de contraceptifs afin de piéger des hommes. « Si un homme jouit en vous et que vous dites que vous prenez des contraceptifs, il vous fait confiance. Vous n’avez pas à le piéger comme ça », a-t-elle déclaré.

Ces déclarations ont provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, certaines saluant son honnêteté tandis que d’autres dénoncent une généralisation nuisible au combat féministe. Quoi qu’il en soit, Amber Rose semble désormais prendre ses distances avec un mouvement qu’elle avait pourtant longtemps défendu.