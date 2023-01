« J’ai une vie très stressante », Tata Ines Facia en pleurs et inconsolable (vidéo)

L’animatrice béninoise tata Ines s’est fondue en larmes lors de la finale de la saison 2 de l’émission Le chœurs de femme à laquelle elle participe depuis bientôt deux ans.

L’émotion était à son comble lors de la finale du chœur des femmes sur Canal+ Elle. Pour l’occasion, la production a diffusé les moments fort de toutes les émissions de l’année 2022.

Et, les moments préférés de Tata Ines, épouse de Steeve Facia ont ému toutes les chroniqueuses. Interrogée sur les moments passés sur l’émission, tata Ines évoque sa vie au Bénin.

« Sur le chœur des femmes, j’ai l’impression que je me libère de moi même . C’est une bouffée d’oxygène pour mes neurones parce que j’ai une vie très très stressante au pays. Une vie très sérieuse, une vie qui me confirme dans un un rôle (elle fond en larmes puis s’excuse pour l’émotion) » », a-t-elle lâché.

Le poids de l’engagement

« Je vous demande pardon de me laisser emporter, les responsabilités, le poids de l’engagement (elle fond à nouveau en larmes avant de rependre ses esprits) donc, quand je viens ici, je retrouve une deuxième famille, qui me dit qu’on a pas le droit de baisser les bras, quelque soit la vie stricte qu’on a eu, on peut s’amuser, on peut s’éclater », a-t-elle expliqué en pleurs.

Inconsolable et alors qu’elle pleurait à chaudes larmes, Tata Ines avoue que sa participation à l’émission le chœur des femmes lui montre que malgré son âge, elle peut avancer. « Quand je regarde tout ça, je me rends compte que la vie, il faut en profiter et la vivre », a-t-elle ajouté alors qu’elle était inconsolable.

Tata Ines, épouse de l’animateur Steeve Facia est une animatrice qui s’est révélé depuis une vingtaine d’année grâce à son émission « le Club des fans au Bénin ».