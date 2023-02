« J’ai une étiquette d’un homme à femme », Hiro, un vrai tombeur ou un don juan?

L’artiste franco congolais Hiro Le Coq, de son vrai nom Dimitri Nganda a reconnu, sur l’émission Life Week-end du vendredi 10 février 2023, qu’il est un homme à femme.

Longtemps targué d’être un séducteur et homme à femme, Hiro Le Coq s’est lâché dans le confessionnal du vendredi dernier. Pour lui, être un artiste de sa trempe et porté une étiquette d’un homme à femme est très difficile, surtout quand ils s’agit de construire une vie de famille.

« C’est plus difficile parce que j’ai une étiquette, je pense et j’assume, J’ai une étiquette d’un homme à femme, (…) à juste titre bien sûr, d’un homme qui aime les femmes et en plus de ça, congolais », a-t-il avoué. Qu’il soit un vrai tombeur ou un don juan, Hiro qui est désormais marié pense que sa famille est danger. Dans un tel contexte dit-il, ce n’est pas facile de la protéger contre des attaques.

« Il peut avoir quelqu’un demain, à qui ma tête ne plait pas, qui veut me faire chier, qui peut passer par la télé ou YouTube et raconter tout ce qu’elle veut, que ce soit vrai ou faux, donc, je trouve que c’est plus dur de protéger sa famille », a-t-il expliqué.

Pour rappel, interrogé sur cette étiquette d’homme à femme sur peopl’Emik, il y a quelques mois, Hiro n’avait ne se reconnaissait pas dans cette appellation. Pour lui, il est plutôt « l’homme de ces dames » tant il en met plein la vue aux dames. Hiro est-il un vrai tombeur ou un don juan ? La question reste posée tant qu’il prend la séduction comme la forme la plus aboutie, la plus subtile, la plus intelligente pour avoir le contrôle sur la Femme.