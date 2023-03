« J’ai un sérieux béguin pour Asamoah Gyan », l’actrice Aunty Bee d’Efiewura (vidéo)

L’actrice vétéran Aunty Bee de la renommée d’Efiewura a déclaré à la légère qu’Asamoah Gyan était l’un de ses plus grands béguins.

S’exprimant sur l’émission YouTube de Mavis Amanor Avornyo, la célèbre actrice a plaisanté en disant qu’elle pourrait même faire du footballeur son mari. « J’aime Asamoah Gyan. Je l’aime tellement que la simple mention de son nom fait battre mon cœur », a déclaré Tatie Bee.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimait suffisamment le meilleur buteur de la sélection ghanéenne pour en faire le remplaçant de son ex-mari Santo, l’actrice a répondu: « Oh oui, il peut être le remplaçant. » Une déclaration d’amour qui n’a pas laissé indifférent le quart de finaliste de la Coupe du monde 2010.

Asamoah Gyan s’est rendu sur Instagram pour donner également une réaction amusante à la sortie de la diva du cinéma ghanéen. L’ancien attaquant de Sunderland et de l’Udinese a déclaré qu’il était ravi qu’une actrice célèbre comme Tatie Bee soit une grande fan de lui.

« Awurade mewu oooo Un ami vient de me dire d’aller regarder @fireladygh sur YouTube et c’est ce que j’ai vu oo. Bénis-la quand même », a-t-il écrit.

« J’avais l’habitude de vendre du maïs avec mon père»

Dans une récente sortie médiatique, le footballeur de 37 ans a révélé qu’il n’était pas né riche et a vendu du maïs avec son père au marché de Kaneshie. « Non, mes parents se sont bien occupés de mon éducation, nous n’étions pas si riches. Je serais cependant un hypocrite si je disais que nous étions pauvres (…) Quand tu parles des pauvres, ce sont ceux du village qui n’ont même pas le strict minimum mais mes parents ont pu s’occuper de moi. Ma mère était directrice et mon père était un homme d’affaires, il vendait du maïs au marché de Kaneshie«, a déclaré Gyan à Berla Mundi lors du Day Show.

Et d’ajouter: « Depuis l’école, j’avais l’habitude d’aller m’asseoir au marché de Kaneshie et de vendre. Parfois, quand les gens me voient, ils pensent qu’Asamoah Gyan est venu du ciel, mais ils ne savaient pas que j’étais là pour vendre du maïs………

Nous ne produisons pas le maïs mais mon père va à Nkoranza et ils l’apportent dans un sac pour le revendre à Kenkey. Parfois, nous n’utilisons pas la passerelle de Kaneshie, nous sautons la clôture pour aller chercher une voiture à Mallam, mais les gens n’y croient pas« .

Gyan a commencé sa carrière au ghanéen Liberty Professionals avant de rejoindre le club de Serie A, Udinese, en 2003. L’ancien capitaine des Black Stars a ensuite joué pour le Stade rennais, Sunderland et Al Ain et est retourné en Premier League du Ghana pour jouer pour Legon Cities en 2020. Gyan est actuellement sans club mais affirme qu’il n’est pas encore à la retraite.