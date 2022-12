« j’ai trouvé quelqu’un qui… », Charlotte Dipanda brise le silence après sa demande en mariage

Au cœur de l’actualité depuis la fuite de la vidéo de ses fiançailles avec son chéri Fernand Lopez, Charlotte Dipanda a finalement rompu le silence. Dans un message sur sa page Facebook, la chanteuse qui n’a jamais rêvé de vivre un jour ce moment s’est lâchée.

Contrairement aux femmes qui estiment que le mariage est synonyme de réussite, la diva camerounaise bien que mère d’un garçon de 15 ans, n’a jamais songé vivre un jour cette sensation. Lors de son passage sur plusieurs médias, la chanteuse avait même ouvertement déclaré que le mariage ne fait pas partie de ses objectifs.

« Tous les gens mariés que je connais, sont malheureux. Juste vous dire que pour moi, le mariage, tel que vous le définissez, n’est pas une fin en soi. Ce n’est pas un objectif ni un truc qui m’empêche pas de dormir la nuit. J’estime même que je suis peut-être dans la bonne démarche (..) Je n’ai pas de pression de société qui veuille qu’une femme soit obligatoirement mariée, car on ne se marie que quand on est prêt et non pas parce que la société nous impose le moment.. », avait-elle déclaré lors d’une émission.

Mais ce week-end, Charlotte Dipanda, contre toute attente, a vécu la plus incroyable demande en mariage, à bord d’un avion. La chanteuse a dit « Oui » à son prince Charmant Fernand Lopez, l’ancien artiste martial mixte camerounais-français et actuel entraîneur de MMA, dans un avion en plein vol.

Alors que la vidéo de la scène romantique continue de susciter l’admiration des fans de la diva, l’ancienne coach de l’émission « The Voice Afrique Francophone » a finalement brisé le silence. Dans un message sur ses réseaux sociaux, la musicienne est revenue sur ses propos sur la question du mariage avant de remercier ses fans pour leurs voeux.

« Je pense que c’est arrivé parce que j’ai trouvé quelqu’un qui partage les mêmes valeurs du mariage que moi. Merci à tous pour vos vœux de bonheur Much Love« , a écrit la chanteuse sur sa page Facebook, en légende d’une capture d’écran sur laquelle l’on y voit ses anciens propos.

Charlotte Dipanda