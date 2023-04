« J’ai tout perdu », Akissi Delta totalement ruinée suite à une escroquerie foncière

La légende du cinéma ivoirien, Akissi Delta, est apparue en colère sur le plateau de l’émission Allume la télé de la RTI1, où elle a révélé avoir perdu tout ce qu’elle a acquis tout au long de sa carrière dans une affaire de terrain.

Après avoir octroyé, par bienveillance, l’autorisation à une tierce personne d’occuper temporairement son terrain en attendant de se préparer à y ériger une construction, Akissi Delta subit aujourd’hui les conséquences néfastes de sa philanthropie. Reçu sur le plateau de la RTI ce mardi, la réalisatrice de la série culte « Ma Famille » a expliqué presque en larmes qu’elle fait face actuellement à une situation d’injustice qui lui a fait perdre tous ses biens.

En effet, Akissi Delta a expliqué que, en 2006, elle avait acquis un terrain de deux lots en bonne et due forme, avec l’approbation des autorités villageoises. En 2007, elle avait obtenu l’ACD d’un lot, mais elle devait encore patienter pour obtenir l’approbation du second. Cependant, un jour, elle a été convoquée à la justice où elle a été informée de la signature d’une nouvelle approbation mentionnant qu’elle n’avait pas de terrain, alors qu’elle avait hypothéqué le terrain.

La situation s’est aggravée pour la star ivoirienne lorsque T Ali, un bouvier à qui elle avait permis de faire brouter ses bœufs sur son terrain, est devenu chef de file et propriétaire de tous ses lots. Cette situation a contraint Akissi Delta à contracter des dettes de plus de 350 millions de francs CFA dans deux banques différentes, ce qui la met en difficulté aujourd’hui pour les rembourser.

Akissi Delta, qui avait autrefois plus de sept voitures pour ses tournages, a été contrainte de vendre tous ses biens y compris ses perruques, afin de rembourser ses dettes. « je me sens mal, je me sens très très mal, je suis venue sur ce plateau en taxi. Pour mon tournage j’avais plus de sept voitures, mais la situation que je traverse actuellement, j’ai dû vendre toutes mes voitures, même mes perruques je les ai vendu, peut être que bientôt je vais vendre tout ce qui est sur moi et me mettre aux enchères…« , a-t-elle déclaré.

Vivement, on espère qu’à travers cette sortie médiatique d’Akissi Delta, les autorités compétentes vont s’intéresser à l’affaire afin d’aider la réalisatrice à trouver une solution face à cette situation difficile qui lui fait vivre l’enfer.