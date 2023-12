« J’ai quitté l’Ajax pour relever un nouveau défi à West Ham », Kudus sur ses débuts en PL

-Publicité-

Le footballeur ghanéen Mohammed Kudus a révélé que sa décision de quitter l’Ajax pour West Ham United en Angleterre était basée sur son désir de relever de nouveaux défis.

Après trois saisons réussies à l’Ajax, où il a contribué à la conquête de l’Eredivisie et goûté à la Ligue des champions, Kudus a noté qu’il avait envie d’un nouveau défi. Le milieu de terrain a révélé qu’il n’avait jamais douté de ses capacités à exceller en tant que joueur, d’où sa décision de déménager en Angleterre.

Selon lui, quitter l’Ajax, un club où il s’était imposé comme un talent prometteur, n’a pas été un choix facile. Kudus, qui s’est bien installé à West Ham, a noté qu’il était parfaitement préparé pour le voyage avant d’accepter l’accord.

« C’est comme un casse-tête, mais c’est comme ça qu’on s’intègre et j’ai l’impression de m’intégrer. En parlant de mes capacités et de mes qualités, je n’ai jamais douté de moi et c’est la principale raison pour laquelle j’ai relevé le défi parce que je sais que je suis fait pour ça », a déclaré l’international ghanéen.

Et d’ajouter : « Le choix facile aurait pu être de rester à l’Ajax et d’être dans ma zone de confort, mais j’aime toujours passer à l’étape suivante et relever le prochain défi. Quand j’ai posé le stylo sur le papier, j’ai su que j’étais partant. Ma ceinture de sécurité était bouclée. »

Cette saison, Mohammed Kudus a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec West Ham, pour 9 buts et 1 passe décisive. Après 17 journées, les Hammers sont 8ès au classement en Premier League, à une longueur de Manchester United (7è) et à 7 unités du top 4, gardé par Manchester City.