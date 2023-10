« J’ai perdu connaissance à… », l’ex femme de Fernand Lopez révèle avoir subi plus qu’une gifle

- Publicité-

Alors que la récente sortie médiatique de l’époux de Charlotte Dipanda à propos de l’affaire « violence conjugale » continue de susciter des réactions sur la toile, son ex femme Cécile Giornelli, est revenue à la charge pour faire de nouvelles révélations.

L’époux de la chanteuse Charlotte Dipanda se trouve au centre d’une polémique de violence conjugale depuis quelques jours. L’entraîneur de MMA est accusé d’avoir porté la main sur son ex femme Cécile Giornelli. L’information a été révélée par son ex poulain Cédric Doumbè après son incroyable victoire au PFL samedi face à Jordan Zébo.

Face à ces graves accusations, Fernand Lopez a très vite rompu le silence pour donner sa version des faits dans une interview accordée à nos confères du Journal Le Parisien. Sans pour autant nier les faits, le mari de charlotte Dipanda a révélé avoir giflé son ex femme par le passé. « Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme ne lève pas sa main sur une femme. Un jour, j’ai commis ce geste. Le geste que je regrette le plus de toute ma vie« , a-t-il affirmé.

Cependant, cette version de l’entraineur de MMA a très vite fait sortir la présumée victime de son silence. Dans un long message sur Instagram, la nutritionniste Cécile Giornelli a balayé du revers de la main les propos du père de sa fille et l’accuse de vouloir manipuler l’opinion publique à travers sa force de frappe médiatique.

« Je reste muette et tranquille depuis toutes ces années, mais force est de constater qu’on me salisse encore et qu’on m’invente encore une vie (…) On ne prend pas quatre mois pour une gifle. Tout n’est que mensonges, victimisation, retournement de situation, manipulation des masses et utilisation de sa force de frappe médiatique que je n’ai jamais eue et n’aurai jamais. Il le sait et en joue« , a-t-elle déploré.

Cécile a ensuite révélé avoir été battu à plusieurs reprises par son ex époux au point de perdre connaissance par moment. « À l’époque, je me pensais folle tellement mon cerveau avait été retourné. Et j’en ai juste assez ! Ces agissements en toute impunité doivent cesser. Que ce soit clair : je ne veux pas étaler ma vie privée en public. Mais la victime, c’est moi plus ma fille qui a tout vu. Et je refuse qu’on me fasse passer pour une femme violente et que la situation aurait ‘dérapée’. C’est faux. Quand je perds connaissance, et à deux reprises, ce sont les pleurs de ma fille qui me ‘réveillent’. Donc non, ce n’était pas une gifle, non, nous n’étions pas un couple violent.« , a-t-elle révélé.

Avec ces nouvelles révélations de Cécile qui contredisent les déclarations de son ex-époux, il semble que cette affaire soit encore loin de connaître son épilogue.