« J’ai pensé au suicide », Adja Diallo après avoir été traitée de « toilette publique » par E. Adebayor

Trois ans après la polémique qui avait éclaté autour des propos attribués à Adja Diallo sur la virilité de son ex-petit ami Emmanuel Adebayor, l’influenceuse sénégalaise s’est enfin exprimée sur cette affaire qui avait créé un véritable tumulte médiatique.

En 2020, une affaire avait ébranlé les réseaux sociaux impliquant l’influenceuse sénégalaise Adja Diallo et le footballeur togolais Emmanuel Adebayor. Selon des informations rapportées par le magazine sénégalais « En Vogue » et relayées par plusieurs médias, Adja Diallo aurait tenu des propos publics sur la perfomance au lit de son ancien compagnon. « Adebayor n’est pas bon au lit, il n’est pas du tout performant. Il n’a pu me satisfaire en 10 minutes », des propos très choquants qui avaient défrayé la chronique.

Visiblement frustré, cette provocation avait suscité une vive réaction de la part d’Emmanuel Adebayor qui avait tenu à répliquer à Adja Diallo, de la manière la plus cinglante: « Je ne dure pas dans les toilettes publiques ». Cet échange avait alors enflammé les réseaux sociaux, créant un véritable scandale qui avait duré plusieurs semaines.

Pourtant, près de trois ans après cette affaire qui avait fait grand bruit, Adja Diallo a tenu à revenir sur ces événements en démentant formellement les propos qui lui ont été prêtés. Lors d’une récente sortie médiatique disponible sur Youtube, l’influenceuse qui affirme avoir été très affectée par cette affaire, a déclaré que les médias avaient inventé ces propos, juste pour salir son image.

« Il y a quelques années, ils ont fait croire que j’ai tenu des propos discourtois envers Adebayor et ça a créé un véritable scandale. Vous savez que les femmes sénégalaises sont très pudiques. Et j’ai été véritablement touchée par cette affaire. C’est vilain d’attribuer de telles propos à une personne. Pour être honnête, j’avais sérieusement pensé au suicide à la suite de cette affaire », a-t-elle confié.

Adja Diallo a ainsi voulu mettre les choses au clair en démentant formellement les propos qui lui ont été attribués. Cependant, cette affaire reste un rappel des conséquences parfois dramatiques des fake news et de l’importance de la vérification des sources avant de relayer des informations sur les réseaux sociaux.