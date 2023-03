« J’ai payé plus de 500 millions … », Ernest Adjovi revient sur l’arrivée de Chris Brow en Afrique

Le fondateur des Koras Music Awards, Ernest Adjovi a également réagi à la polémique selon laquelle Eudoxie Yao aurait administré des soins corporels à Chris Brown et son staff lors de leur arrivée en Côte d’ivoire. L’homme d’affaire a profité pour révéler le cachet qu’il avait payé à l’ex de Rihanna à l’époque.

Depuis quelques jours, la toile est secouée par une révélation de la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao. Reçue sur une chaine ivoirienne, la femme réputée pour sa forme généreuse, a confié avoir été sollicitée pour masser la star américaine Chris Brown et son staff lors de leur arrivée en 2012 dans le cadre des Koras.

Traitée de menteuse depuis cette révélation qui fait des vagues sur la toile, l’ex de Grand P est revenue à la charge cette semaine pour apporter des preuves de ses propos. « À cause de vous, j’ai trouvé mes archives de fin d’année 2012. Ça fait près de 11 ans, que j’ai été appelé pour le massage de Chris Brown. C’est même Rihanna qui m’a ouvert la porte de la suite », a-t-elle indiqué en légende d’une ancienne photo.

Face à cette situation qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, l’homme d’affaire béninois, Ernest Adjovi, fondateur des Koras a tenu à donner sa version des faits. Dans une interview diffusée ce vendredi, l’initiateur des Koras est revenu sur les circonstances de l’arrivée du rappeur Chris Brown en 2012 à Abidjan.

« J’ai fait venir en 2012 à l’occasion de l’édition des Koras, qui ont eu lieu en Côte d’ivoire, en décembre, l’artiste américain Chris Brown à qui j’ai payé le cachet d’un million de dollars américain qui fait plus de 500 million de F CFA, et à son agent de l’époque qui a pour nom Boutiam et qui est le petit-frère de Akon. Je les ai logé à l’hôtel Ivoire », a indiqué l’inventeur du plus grand show paillettes et tapis rouge pour les stars du continent africain.

En ce qui concerne la polémique liée au soin corporel qu’aurait administré Eudoxie Yao au Staff de l’artiste américain, Ernest Adjovi n’a pas fait dans la dentelle. « Par rapport à ce que cette influenceuse a dit, tout s’enchaine et c’est vrai. Ils étaient logés à l’hôtel ivoire et c’est tout à fait normal que lorsqu’on invite des célébrité d’un niveau de Rihanna et de Chris Brown, qu’on soit amené à leur donner des prestataires de soin de bien-être, que ce soit un médecin, un Make-up artiste, un coiffeur ou une coiffeuse. Et quand on veut se mettre au niveau des Grammy Awards, il faut pourvoir leur faire plaisir« , a-t-il répondu.

Par ailleurs, l’homme qui possède le plus beau carnet d’adresses du show-biz africain-américain et africain a annoncé que les Koras vont bientôt reprendre pour le bonheur des tous les amoureux du showbiz.