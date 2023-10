« J’ai maintenu la forme de mon corps grâce à l’exercice, pas à la chirurgie plastique »

- Publicité-

La chanteuse ghanéenne Stephanie Benson a réfuté les affirmations selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie esthétique.

Elle a noté que sa stature corporelle est principalement due à des entraînements extrêmes et n’a absolument rien à voir avec la chirurgie plastique comme beaucoup l’ont prétendu. S’exprimant dans une interview avec Okay FM et relayée par GhanaWeb, elle a clarifié :

« Les gens ne devraient pas se contenter de me juger, parce que je suis en forme, ils pensent que j’ai fait quelque chose. Comment ai-je fait [la chirurgie plastique] ? Lorsque vous voyez quelqu’un qui a fait de la chirurgie plastique, vous verrez. J’ai du muscle et parce que j’ai fait de l’exercice, j’ai un pack de six et vous ne l’obtenez pas par la chirurgie. C’est pourquoi je leur ai montré mon corps. »

Et d’ajouter: « J’ai été Miss Figure 2001 après avoir donné naissance à mes cinq enfants. Donc, je ne plaisante pas avec mes séances d’entraînement, c’est pourquoi il n’y a pas de chirurgie, de liposuccion ou quoi que ce soit qui soit allé quelque part pour me donner ce corps. La seule chose qui a changé, c’est que j’avais une grosse poitrine, mais je ne l’ai plus à cause du cancer du sein. »

Survivante du cancer du sein, la jeune dame, qui vit au Royaume-Uni, a également raconté comment elle a perdu six membres de sa famille, dont sa mère d’un cancer du sein. « Ma mère a eu un cancer du sein et on lui a enlevé l’un de ses seins en premier. Puis on lui a dit d’enlever l’autre, mais elle ne l’a pas fait et elle est morte. Ma grand-mère est également morte d’un cancer du sein, et mes deux tantes aussi. Deux autres membres de la famille, l’un atteint d’un cancer de la bile et l’autre d’un cancer de l’estomac », a déclaré Stephanie Benson.

L’artiste ghanéenne a joué un rôle essentiel dans la campagne de sensibilisation au cancer du sein visant à éduquer le public, en particulier les femmes.