« J’ai l’impression que ni Poutine ni Zelensky ne parlent de paix en ce moment », le président brésilien Lula da Silva

- Publicité-

Au lendemain de la clôture du G7 au Japon, le président brésilien Lula s’est dit « contrarié » de ne pas avoir rencontré Volodymyr Zelensky, qui aurait refusé de le rencontrer.

La rencontre Zelensky-Lula n’a pas eu lieu à Hiroshima. Le président brésilien Lula da Silva affirme avoir attendu son homologue ukrainien en marge du G7, mais celui-ci ne serait pas venu. Zelensky a ironisé sur le fait que Lula devait être « frustré » de ne pas avoir pu le rencontrer.

« J’ai l’impression que ni Poutine ni Zelensky ne parlent de paix en ce moment », a déploré dimanche le président brésilien Lula sur Twitter, alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus d’un an. « Il semble qu’ils soient tous deux convaincus que quelqu’un gagnera. Or, seule la paix permettra d’éviter que d’autres personnes ne meurent », a-t-il écrit, affirmant que le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie « sont des pays engagés dans la construction de la paix. »

- Publicité-

Sinto que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz agora. Parece que os dois estão convencidos que alguém vai ganhar. Mas somente a paz vai fazer com que não morram mais pessoas. Brasil, China, Índia e Indonésia são alguns países empenhados em construir a paz. Todos nós… — Lula (@LulaOficial) May 21, 2023

« Monsieur Zelensky est une grande personne. Il sait ce qu’il fait »

Des sources au sein de l’équipe du président brésilien, citées sous couvert d’anonymat par le quotidien Folha de S.Paulo, affirment que la délégation brésilienne a proposé trois horaires différents ce week-end en marge du G7 au Japon, pour une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Lula. Mais le président ukrainien n’aurait pas donné suite, la délégation de Kiev justifiant l’absence de Volodymyr Zelensky en avançant des raisons de sécurité. Un rendez-vous manqué qui, selon Volodymyr Zelensky lui-même, a probablement laissé son homologue brésilien « déçu ».

« Je n’étais pas déçu », lui a répondu Lula lundi lors d’une conférence de presse avant de quitter le Japon. « J’étais contrarié, car j’aimerais le rencontrer et discuter du sujet », a-t-il poursuivi. « Mais Monsieur Zelensky est une grande personne. Il sait ce qu’il fait. »

- Publicité-

Volodymyr Zelensky a pourtant pris le temps de rencontrer plusieurs chefs d’Etat ce week-end: le président de la République Emmanuel Macron, mais aussi son homologue indien Narendra Modi.