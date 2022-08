« J’ai fait un rêve incroyable… »: en plein divorce, Coco Emilia appelle à l’aide

Devenue le chou gras des réseaux sociaux à cause de son divorce avec le prétendu homme d’affaires congolais Francis M’vemba, Coco Emilia ne manque tout de même pas de partager certains de ses secrets avec ses abonnés. Pour preuve, l’influenceuse camerounaise vient de raconter un rêve intriguant qui suscite une avalanche de réactions sur la toile

Coco Emilia traverse sans doute l’un des moments les plus sombres de sa vie. Au cœur de l’actualité depuis quelques jours en raison de son divorce, l’influenceuse camerounaise n’a pas encore visiblement digéré les nombreuses trahisons dont elle a été victime de la part du prétendu homme d’affaires congolais Francis M’vemba.

En effet, après avoir découvert lors du premier procès de leur divorce que Francis M’vemba n’a jamais été diamantaire comme il a essayé de lui faire croire, Coco Emilia a appris que sa bague de fiançailles dont elle se vantait n’était pas en diamant mais plutôt en cailloux protégé par un plastique qui scintillait comme une belle bague en diamant.

Une découverte qui a plongé l’influenceuse dans un grand chagrin au point où elle a décidé de se déconnecter un peu des réseaux sociaux pour mieux faire passer sa colère. De retour après quelques jours de pause, Coco Emilia a évoqué un rêve très étrange qu’elle a fait deux fois de suite ces derniers jours.

« J’ai fais un rêve incroyable dans la nuit d’hier et j’aimerais que mes frères et sœurs de la communauté catholique m’aide à le comprendre car il est vraiment intriguant. C’est la deuxième fois cette année que ce genre de rêve m’est révélé« , a-t-elle écrit avant de raconter son rêve.

« La première fois, j’étais sur le cheval blanc, vêtue d’une immense cap blanche et je présentais à la grande foule qui m’entourait et me suivait avec le Saint Sacrement.

Et la deuxième fois (cette nuit), j’étais dans une grotte et j’ai vu la vierge Marie m’apparaître. Je me suis directement prosternée pour toucher son manteau et ses pieds tout en priant, puis elle s’est retournée, m’a donné un morceau de son manteau et une pomme. Elle m’a dit, tiens, je pense que ceci est assez pour toi. Elle a continué en distribuant à d’autres personnes, mais pas à tout le monde.

A mon réveil, j’ai ressenti un fort sentiment d’apaisement, mais je suis restée très intriguée« , a-t-elle écrit. Très vite, les internautes ont essayé à tout de rôle de donner leur appréhension à propos de ce rêve qui inquiète énormément Coco Emilia.