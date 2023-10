« J’ai eu mon premier gars à 22 ans », Emma Lohoues évoque sa première relation amoureuse

- Publicité-

L’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a partagé sa première expérience amoureuse avec ses fans. L’actrice en a rofité pour donner des conseils précieux aux jeunes filles.

Selon les confidences d’Emma lohoues, c’est à 22 ans qu’elle a vécu sa première relation amoureuse avec un homme. Elle a exprimé que pour elle, à l’âge de 18 ans, l’idée de s’engager dans une relation amoureuse n’était pas encore une priorité.

« J’ai eu mon premier gars à 22 ans. Donc franchement, pour moi, à 18 ans, on n’a pas la tête à avoir un gars. On est focus sur ses études, on kiffe la vie avec ses copines, on part au cinéma, on reste dans les jupons de maman. On a des poupées, on va au glacier, etc. C’est ce que j’ai comme souvenir de mes 18 ans. Moi, j’avais peur des garçons ! », a-t-elle révélé.

Cette déclaration franche et honnête a ravi ses fans et les internautes, qui ont salué la maturité d’Emma Lohoues qui ont approuvé l’idée de se concentrer sur les études et le développement personnel avant de se lancer dans une relation amoureuse.

Cependant, d’autres ont défendu le fait qu’il n’y a pas d’âge précis pour tomber amoureux. Chacun vit les choses à son propre rythme, et si une jeune fille de 18 ans se sent prête pour une expérience amoureuse, il n’y a pas de raison de l’en empêcher.