« J’ai déjà gagné ma Coupe du monde… », Samuel Eto’o avant Cameroun-Brésil

Alors qu’il prédisait la finale pour le Cameroun, Samuel Eto’o a revu à la baisse ses prédictions après les débuts difficiles des Lions Indomptable dans ce Mondial 2022. Le président de la Fécafoot dit être satisfait de la prestation des siens dans ce tournoi.

Samuel Eto’o a-t-il mal regardé son miroir magique? Le président de la Fécafoot avait prédit la finale de la Coupe du monde 2022 pour le Cameroun. Plus encore, l’ancienne gloire du Barça a vu les Lions Indomptables finir en tête du groupe G. Si la première prédiction peut toujours être réalisée malgré les deux points en deux sorties de la bande à Vincent Aboubakar, la seconde est déjà un échec avec les hommes du sélectionneur Rigobert Song définitivement écartés du fauteuil de leader.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana - - Uruguay Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Costa Rica 2 4 Allemagne Fifa Coupe du Monde Japon 2 1 Espagne Fifa Coupe du Monde Croatie 0 0 Belgique Fifa Coupe du Monde Canada 1 2 Maroc

Face à la dure réalité, le boss du foot camerounais a dû revoir ses ambitions. En conférence de presse, à la veille du choc contre le Cameroun en phase de poule, l’ancien capitaine des Lions Indomptables estime que ses protégés ont déjà fait leur Coupe du monde.

« Evidemment, nous sommes tenus par le résultat. Mais j’ai appris dans la petite école de la vie que j’ai connue, que tous les résultats se construisent. Moi quand je suis arrivé au Barça, ça faisait 10 ans que le club ne gagnait plus. Je me suis demandé comment cela est possible alors qu’ils ont eu des Ronaldo, des Kluivert… Ils ont mis en place une politique avec la Masia où on a voulu construire les résultats de demain », a lancé Samuel Eto’o.

« Mes Coupes du monde n’ont jamais été comme celle-ci. J’ai déjà gagné ma coupe du monde », a ainsi lâché le quadruple Ballon d’Or africain. L’ancienne gloire des Lions Indomptables voit cependant un lendemain meilleur pour le foot camerounais: « Ce que nous faisons aujourd’hui à la Fédération camerounaise de football, c’est d’avoir des résultats pendant 10, 15 ans… Cela peut prendre beaucoup de temps, mais je vous demande d’être patient ». Pour rappel, le match Cameroun-Brésil, c’est ce vendredi au stade Lusail, à partir de 20 heures (GMT+1).