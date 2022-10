« J’ai besoin de m’adapter », Sadio Mané sur ses débuts difficiles au Bayern Munich

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Sadio Mané a évoqué son premier tiers de saison avec le Bayern Munich. Et l’attaquant sénégalais a confié qu’il a besoin de temps pour s’adapter au jeu bavarois.

Arrivée en fanfare au Bayern Munich à l’intersaison en provenance de Liverpool, Sadio Mané connait un début difficile avec le club bavarois. Annoncé comme le grand remplaçant de Robert Lewandowski, parti au Barça, l’attaquant sénégalais peine à s’adapter au jeu munichois. Si ses premières premières apparitions avec le géant allemand fut un succès avec un joli but pour sa première titularisation, le double Ballon d’Or africain connait depuis un coup de frein avec cinq matchs disputés sans marquer. Une disette qui lui a d’ailleurs valu quelques critiques en Allemagne.

Dans un entretien avec l’UEFA.com, le meilleur joueur de la dernière CAN au Cameroun a révélé qu’il a encore besoin de s’adapter. » Ça va bien. Passer d’un club à l’autre n’est pas facile. J’ai passé huit très belles années en Angleterre, six ans à Liverpool [après] deux à Southampton, et maintenant je suis dans un nouveau pays, a confié Sadio Mané.

« Ce n’est pas facile car tout change si soudainement : les gens, la formation, tout. Tout change donc ce n’est pas facile du tout. J’ai besoin de m’adapter. Je le savais et ce n’était pas une surprise. Cela se passe exactement comme je l’imaginais. Les gens ici sont accueillants et ce sont de vrais joueurs. Les gens autour du club sont incroyables donc je suis très heureux « , a ajouté le Sénégalais.

Décisif vendredi dernier face au Bayer Leverkusen, Sadio Mané a marqué un but pour la large victoire de son équipe en Bundesliga (4-0). Suffisant pour dire que le natif de Bambali a retrouvé son niveau? Réponse lors des prochaines sorties avec la réception du Viktoria Plzen en Ligue des champions, ce mardi.