Jade Lagardère révèle avoir subi une hystérectomie après un an d’absence liée à une maladie

Après plusieurs mois d’absence sur les réseaux sociaux et une quasi-disparition qui avait inquiété ses abonnés, Jade Lagardère a brisé le silence ce jeudi 2 juillet 2026. Dans un témoignage poignant publié sur Instagram, la jeune femme confie avoir traversé une épreuve médicale extrêmement difficile, marquée par des années de douleurs vives et une errance diagnostique. Entre hospitalisations d’urgence et une lourde intervention chirurgicale, elle révèle avoir été confrontée à l’endométriose et à l’adénomyose, des maladies gynécologiques chroniques longtemps méconnues ou sous-estimées dans son cas.

Jade Lagardère raconte près de vingt ans de souffrances invalidantes, aussi bien physiques que psychologiques. Elle a souffert de crampes abdominales sévères, de troubles digestifs, d’un abdomen fréquemment gonflé, ainsi que de migraines. Les règles, très douloureuses et hémorragiques, ont contribué à une anémie chronique. Parallèlement à ces symptômes, des problèmes pulmonaires sont aussi apparus, mais ont été longtemps ignorés par les médecins consultés. Malgré la gravité des signes cliniques, la plupart de ses consultations se sont soldées par des réponses minimisant son état. On lui a souvent répété que l’endométriose n’était pas grave, ou que beaucoup de femmes en souffraient sans encombre. Certains médecins ont même suggéré un simple burn-out ou des troubles alimentaires, avant de la renvoyer chez elle sans véritable diagnostic, voire en lui conseillant des traitements inappropriés comme les laxatifs ou le repos.

Ce déni médical a poussé Jade Lagardère à douter elle-même de la réalité de sa maladie, et à chercher en vain la source de ses crises de plus en plus fréquentes et intenses. Pendant toutes ces années, elle a fait face à l’indifférence et à une méconnaissance flagrante de ces affections qui affectent pourtant des milliers de femmes. Ce silence, doublé de la douleur constante, explique en partie pourquoi elle a choisi un recul prolongé sur les réseaux sociaux, n’ayant pas la force ni l’énergie pour partager son combat.

Une hystérectomie à 35 ans, un tournant dans sa vie

Les événements ont basculé l’année précédente. Après trois hospitalisations d’urgence en l’espace de quelques mois, Jade Lagardère décrit sa vie comme étant devenue un « véritable enfer ». Ses douleurs ont atteint un niveau insupportable, accompagnées de fortes hémorragies, de fausses couches, et même d’une grossesse extra-utérine malgré une contraception efficace. Un examen approfondi a finalement révélé la présence d’une masse de 10 centimètres à l’intérieur de son utérus. C’est à cette occasion qu’un professeur a posé avec certitude le diagnostic d’endométriose et d’adénomyose, deux pathologies gynécologiques aggravées dans son cas au point de menacer sa vie.

Jade Lagardère confie que ce diagnostic, tout en lui apportant un immense soulagement, a également ravivé une colère profonde contre les années d’incompréhension et de négligence médicale. Face à cette impasse, elle a pris une décision radicale : subir une hystérectomie à seulement 35 ans. Cette opération, qui consiste à retirer l’utérus, a été réalisée dans l’espoir de stopper la progression douloureuse des maladies. Six mois après l’intervention, elle se trouve toujours en phase de convalescence, avec une évolution encore incertaine de ses symptômes.

Désormais résolue à utiliser son expérience pour sensibiliser l’opinion publique, Jade Lagardère souhaite porter la voix de toutes les femmes confrontées à des diagnostics tardifs ou à des minimisations répétées de leurs douleurs. Elle insiste sur l’importance d’un diagnostic précoce et d’un suivi adapté afin de mieux gérer l’inflammation et ralentir l’évolution de ces pathologies complexes. Dans ses prochains messages, elle promet d’apporter plus de précisions sur son parcours et sur les réalités de l’endométriose et de l’adénomyose, maladies souvent mal comprises et encore trop méconnues du grand public.