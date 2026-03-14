Jacques Legros , figure historique du journal télévisé sur TF1, a livré des confidences personnelles et professionnelles lors de son passage dans l’émission Le Jet de Luxe, diffusée le 12 mars. Au cœur de l’entretien, l’ancien présentateur est revenu sur un épisode familial traumatisant : son fils a été victime d’une agression sexuelle à l’âge de 7 ans, une affaire qui a pesé sur la famille et dont le procès récent n’a pas totalement refermé la blessure.

Jacques Legros, figure historique du journal télévisé sur TF1, a livré des confidences personnelles et professionnelles lors de son passage dans l’émission Le Jet de Luxe, diffusée le 12 mars. Au cœur de l’entretien, l’ancien présentateur est revenu sur un épisode familial traumatisant : son fils a été victime d’une agression sexuelle à l’âge de 7 ans, une affaire qui a pesé sur la famille et dont le procès récent n’a pas totalement refermé la blessure.

Agé de 75 ans et toujours présent dans les médias, Jacques Legros a détaillé son parcours post-TF1 et la manière dont il compose aujourd’hui avec cet événement familial. Son fils, Gabriel, désormais âgé de 21 ans, s’est tourné vers la musique comme voie de reconstruction et poursuit des études à la Manhattan School of Music à New York, préparant par ailleurs une possible entrée à Yale.

Durant l’entretien avec Jordan De Luxe, le journaliste a également évoqué sa vie professionnelle récente et ses choix depuis son départ du journal télévisé. Il a rappelé qu’il avait été le joker de Jean‑Pierre Pernaut pendant de longues années, avant de quitter la présentation du 20 heures de TF1 le 9 mai 2025.

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Carrière, retraite et répercussions familiales

Jacques Legros a quitté la présentation quotidienne du journal après plusieurs décennies de télévision. À 75 ans, il a cédé son fauteuil à Isabelle Ithurburu et a choisi de poursuivre une activité médiatique différente, notamment en radio et sur RMC Story. Il intervient désormais comme chroniqueur aux côtés d’Estelle Denis, une position qu’il décrit comme nouvelle et libératrice, distincte de ses précédents rôles de présentateur de tranche ou de journal.

Sur le plan financier, l’ancien présentateur a tenu à relativiser l’image de richesse souvent associée aux visages télévisés. Il a indiqué percevoir environ 2 000 euros par journal présenté sur TF1, tout en précisant qu’il ne présentait pas le journal tous les jours. Sa pension de retraite lui assure un niveau de vie qu’il juge confortable « par rapport à la plupart des gens », mais insuffisant pour couvrir certaines charges familiales, notamment le soutien à un fils étudiant à New York, ce qui l’amène à poursuivre des activités professionnelles.

Concernant l’épisode douloureux impliquant son fils, le père de Tatiana et Gabriel a raconté que la révélation lui avait été rapportée à sa compagne alors qu’il travaillait à Paris. L’agression se serait produite chez les personnes en charge de la garde de l’enfant à l’époque. Jacques Legros a dit mesurer la violence de l’annonce et la réaction qu’elle a suscitée chez lui, tout en soulignant que la famille a recherché un suivi psychologique pour l’adolescent.

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