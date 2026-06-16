Jacky revient sur son baiser inattendu avec Mylène Farmer

Jacky raconte une anecdote restée célèbre : lors d’une émission de Platine 45 , la chanteuse Mylène Farmer l’aurait embrassé à la bouche, une séquence qu’il détaille dans l’entretien accordé à l’émission On dit tout au Public présentée par Karim Sebbouh. L’animateur, de son vrai nom Jacques Jakubowicz, revient sur cette rencontre télévisée qui illustre la complicité et la liberté de ton des plateaux télévisés des années 1980 et 1990.

Ancien attaché de presse auprès d’artistes comme Serge Gainsbourg, Peter Gabriel ou Elton John, Jacky s’est imposé sur le petit écran après que Pierre Lescure lui a confié, en 1982, l’animation de Platine 45. Il y a animé en solo pendant quatre ans, recevant les grandes stars de l’époque. Dans son entretien, il explique comment il préparait les passages des artistes en amont, co-écrivant parfois des sketchs pour instaurer une relation complice et originale avec les invités.

Selon le récit de Jacky, c’est dans ce cadre que s’est déroulée la séquence avec Mylène Farmer. Elle aurait proposé un jeu réparti sur les cinq plateaux de l’émission : à la fin de chacun, elle l’embrasserait sur le front ou les joues, laissant à chaque fois une trace de rouge à lèvres. Au dernier plateau, elle aurait demandé : « Jacky, est-ce que je peux t’embrasser ? Un petit bisou sur la bouche ? » L’animateur dit s’être laissé surprendre et avoir accepté.

Un geste spontané et la mémoire d’une époque

Jacky raconte l’instant avec amusement, en citant : « Elle s’est approchée de moi comme ça, elle me fait un petit bisou ». Il présente cette scène comme un moment de spontanéité et de complicité, sans autre arrière-pensée que la mise en scène et la relation de confiance entretenue entre animateur et artiste sur ce format particulier.

Interrogé sur l’évolution du paysage télévisuel, il exprime aussi une nostalgie pour la liberté de ton des émissions qu’il a présentées. Jacky évoque ses débuts, notamment l’émission Chorus en 1978 aux côtés d’Antoine de Caunes, où déguisements et mises en scène originales faisaient partie du spectacle, puis son rôle de présentateur au Jacky Show entre 1987 et 1995, intégré au Club Dorothée. Il associe cette liberté créative passée à une époque où les formats laissaient davantage de place à l’improvisation.

Dans son intervention, Jacky se dit prudent face aux réputations déjà établies des artistes : « Je me suis toujours méfié des gens qui disaient : ‘De toute façon, celui-là est chiant, elle est chiante.’ Je disais toujours : ‘Je me rends compte par moi-même’. » Cette posture explique, selon lui, les rencontres authentiques qu’il a pu nouer avec certaines stars, dont Mylène Farmer.